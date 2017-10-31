Летевший из Москвы в Турцию A320 экстренно сел в Одессе из-за запершегося в туалете пассажира
Одесса, 31 октября. Направлявшийся из Москвы в Турцию самолет совершил экстренную посадку в Одессе из-за подозрительного предмета на борту. Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции Украины в Одесской области.
Airbus A320, вылетевший из «Домодево», экстренно приземлился во вторник вечером в международном аэропорту «Одесса». Самолет принадлежит турецкой авиакомпании. На борту воздушного судна обнаружили подозрительную сумку, которую на данный момент обследуют кинологи с собаками.
Как сообщил советник главы Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк, подозрительный пассажир пожаловался на расстройство желудка и заперся в туалете.
«Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку», — написал он в Facebook.
В результате было принято решение об экстренной посадке.