Летевший из Москвы в Турцию A320 экстренно сел в Одессе из-за запершегося в туалете пассажира

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Одесса, 31 октября. Направлявшийся из Москвы в Турцию самолет совершил экстренную посадку в Одессе из-за подозрительного предмета на борту. Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции Украины в Одесской области.

Airbus A320, вылетевший из «Домодево», экстренно приземлился во вторник вечером в международном аэропорту «Одесса». Самолет принадлежит турецкой авиакомпании. На борту воздушного судна обнаружили подозрительную сумку, которую на данный момент обследуют кинологи с собаками.

Как сообщил советник главы Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк, подозрительный пассажир пожаловался на расстройство желудка и заперся в туалете.

«Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку», — написал он в Facebook.

В результате было принято решение об экстренной посадке.