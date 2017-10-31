Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий
Новости Сирии
Минобороны РФ опубликовало видео удара «Калибрами» по террористам ИГ в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ опубликовало видео удара «Калибрами» по террористам ИГ в Сирии

    19:22  31 Октября 2017
    103

    Минобороны РФ опубликовало видео удара «Калибрами» по террористам ИГ в Сирии

    Москва, 31 октября. Минобороны России опубликовало видеозапись залпового удара крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии.

    Пуск ракет осуществлялся с подлодки «Великий Новгород» из акватории Средиземного моря. Ракетный удар был нанесен по ключевым объектам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

    В ведомстве отметили, что «Великий Новгород» осуществил залповый пуск тремя ракетами «Калибр», в результате чего были уничтожены пункты управления, а также укрепрайон, в котором находилось большое количество военной техники и живой силы террористов. Кроме того, был уничтожен крупный склад вооружения и боеприпасов террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль, который находится в провинции Дейр эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #террористы #великий новгород #калибр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        19:47   31 Октября 2017
        47
        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        18:44   31 Октября 2017
        476
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        774
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        78