Минобороны РФ опубликовало видео удара «Калибрами» по террористам ИГ в Сирии

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Москва, 31 октября. Минобороны России опубликовало видеозапись залпового удара крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии.

Пуск ракет осуществлялся с подлодки «Великий Новгород» из акватории Средиземного моря. Ракетный удар был нанесен по ключевым объектам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

В ведомстве отметили, что «Великий Новгород» осуществил залповый пуск тремя ракетами «Калибр», в результате чего были уничтожены пункты управления, а также укрепрайон, в котором находилось большое количество военной техники и живой силы террористов. Кроме того, был уничтожен крупный склад вооружения и боеприпасов террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль, который находится в провинции Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.