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Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасность прохождения нескольких гуманитарных конвоев по линии ООН в населенные пункты провинций Дамаск и Даръа.

Так, российские военные доставили гуманитарную помощь от ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в одну из зон деэскалации — Восточную Гуту, пригород Дамаска.

Район Восточной Гуты контролируется несколькими группировками вооруженной оппозиции, среди которых есть и запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ), на которую не распространяется режим прекращения огня. Безопасность конвоя из 53 грузовиков обеспечивала российская военная полиция. Всего в Восточную Гуту, по заявлению представителя ЦПВС Юрия Климова, было доставлено 365 тонн провизии и медикаментов, предназначенных для 40 тысяч человек.

Кроме этого, как сообщается в информационном бюллетене Минобороны, при участии российского ЦПВС в населенный пункт Кафер Батна провинции Дамаск было доставлено 40 грузовиков с медикаментами, продуктами питания и хозяйственными принадлежностями общим весом 215 тонн.

Еще два конвоя с провизией и предметами первой необходимости были отправлены в населенные пункты провинции Даръа, входящей в юго-западную зону деэскалации: 4 рефрижератора общим весом 28 тонн — в населенный пункт Телль-Гехаб и 18 рефрижераторов общим весом 108 тонн — в населенный пункт Эт-Тайба.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации независимых военных политологов Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что для того, чтобы гуманитарная помощь досталась именно мирным жителям, а не попала в руки боевиков, был продуман четкий маршрут движения, система информационного обеспечении и система слежения за прохождением конвоев:

«В этом сыграл большую роль российский Центр по примирению враждующих сторон. Насколько мне сейчас известно, бесперебойное снабжение создало атмосферу стабильности во многих районах Сирии. Уже нет перебоев с основными продуктами питания, то есть сирийский народ уже не чувствует голода. Я считаю, что это создает хорошие условия для того, чтобы налаживать нормальную жизнь в уже освобожденных районах Сирии».

Эксперт считает, что и на территориях, подконтрольных различным группировкам так называемой «умеренной» оппозиции, где удалось наладить бесперебойное снабжение, боевики лучше взаимодействуют с сирийскими властями:

«Те вооруженные группировки, которые не признаны террористическими, охотнее выказывают свою готовность сотрудничать с официальным Дамаском. Я думаю, что в этом как раз большое значение гуманитарной помощи, это способствует дальнейшему налаживанию мирной жизни».

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что Россия не только сама оказывает помощь народу Сирии, но и помогает другим проявлять инициативу по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости:

«Не только поддержкой ВКС РФ сирийских правительственных войск, но и активной и действенной помощью в восстановлении мирной жизни и предоставлении гуманитарной помощи».

Очевидно, что без помощи Центра по примирению враждующих сторон, как отмечал представитель ЦПВС Юрий Климов, доставка гуманитарной помощи была бы просто невозможна:

«Только Россия является основным фактором урегулирования сирийского конфликта и перехода к мирной жизни, и, я думаю, что она будет оставаться в этом качестве еще достаточно долго, пока не будет полностью ликвидирован очаг «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на территории Сирии, и, соответственно, не будут решены остальные спорные вопросы, которые еще наличествуют».

1 Организация запрещена на территории РФ.