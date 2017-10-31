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Путин обсудит с президентами Азербайджана и Ирана проекты энергетического комплекса
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    Путин обсудит с президентами Азербайджана и Ирана проекты энергетического комплекса

    19:38  31 Октября 2017
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    Путин обсудит с президентами Азербайджана и Ирана проекты энергетического комплекса

    Москва, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентами Азербайджана и Ирана совместную разведку и разработку месторож​дений нефти и газа на Каспии, а также реализацию общих проектов в области производства и транспортировки энергоресурсов. Об этом информирует пресс-служба президента России.   

    Кроме того, речь может пойти и о возможном создании масштабного энергетического моста Россия – Азербайджан – Иран, который предусматривает объединение электроэнергетических систем трех государств.

    Отмечается, что в энергетической сфере Россия, Иран и Азербайджан занимают лидирующие позиции в мире по добыче углеводородов. Россия – на втором месте в мире по добыче газа и нефти, Иран – на третьем по газу и шестом по нефти, Азербайджан – на тридцать четвертом и двадцать третьем соответственно.

    Добавим, что Россия, Азербайджан и Иран стремятся к проведению согла​сованной политики на мировых рынках углеводородов. Активное взаимодействие поддерживается в рамках Форума стран-экспортеров газа (Россия и Иран – члены, Азербайджан – наблюдатель).

    Автор: Федор Веснин
    #путин #россия #иран #азербайджан
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