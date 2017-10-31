Сирия назвала нападением присутствие иностранных военных без разрешения Дамаска

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Астана, 31 октября. Присутствие иностранных войск на территории Сирии без официального согласия со стороны Дамаска расценивается как нападение и оккупация арабской республики. Об этом во вторник заявил глава постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на встрече в Астане.

Он подчеркнул, что власти Сирии будут «реагировать соответственно» на военное вторжение.

«Сирийская Арабская Республика рассматривает любое присутствие каких-либо вооруженных сил на своей территории без ее согласия лишь как агрессию и оккупацию. Мы будем реагировать соответственно», — отметил Джаафари.

Напомним, что ряд стран осуществляют антитеррористическую операцию в Сирии, направленную против радикальных исламистов, которые контролируют часть территорий арабской республики. Ранее глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что Альянс готов сотрудничать с Россией в Сирии.