МИД РФ назвал дату проведения конгресса народов Сирии в Сочи

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Москва, 31 октября. Конгресс народов Сирии (новое название Конгресс сирийского национального диалога) состоится в Сочи 18 ноября. Об этом сообщили во вторник министерстве иностранных дел Российской Федерации.

К участию в Конгрессе народов Сирии приглашены представители 33 партий и движений, передает ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что создание Конгресса национального диалога Сирии служит цели расширения состава участников национального процесса урегулирования в стране.

19 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об идее создания конгресса народов Сирии, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция. Власти Арабской республики поддержали идею российского лидера.