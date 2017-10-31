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МИД РФ назвал дату проведения конгресса народов Сирии в Сочи
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    МИД РФ назвал дату проведения конгресса народов Сирии в Сочи

    19:09  31 Октября 2017  /обновлено: 19:26  31 Октября 2017
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    МИД РФ назвал дату проведения конгресса народов Сирии в Сочи

    Москва, 31 октября. Конгресс народов Сирии (новое название Конгресс сирийского национального диалога) состоится в Сочи 18 ноября. Об этом сообщили во вторник министерстве иностранных дел Российской Федерации.

    К участию в Конгрессе народов Сирии приглашены представители 33 партий и движений, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что создание Конгресса национального диалога Сирии служит цели расширения состава участников национального процесса урегулирования в стране

    19 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об идее создания конгресса народов Сирии, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция. Власти Арабской республики поддержали идею российского лидера.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия
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