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Международная коалиция назвала число оставшихся в Сирии боевиков ИГ
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    Международная коалиция назвала число оставшихся в Сирии боевиков ИГ

    19:18  31 Октября 2017
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    Международная коалиция назвала число оставшихся в Сирии боевиков ИГ

    Вашингтон, 31 октября. На территории Сирийской Арабской Республики могут оставаться от трех до семи тысяч боевиков так называемого «Исламского государства»1. Об этом заявил во вторник командующий силами специальных операций международной коалиции Джеймс Джеррард.

    «У меня нет большой уверенности в этом, но можно говорить о трех-семи тысячах боевиков ИГ, которые остаются в долине Евфрата, выше и ниже от Дейр-эз-Зора, вплоть до Эль-Каима в Ираке», — подчеркнул генерал-майор в своем выступлении на брифинге.

    Напомним, ранее стало известно о том, что российская подлодка «Великий Новгород» нанесла удар ракетами «Калибр» по позициям боевиков из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр эз-Зор. В результате атаки были уничтожены пункты управления, крупный склад с оружием и другие объекты исламских радикалов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #ирак
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