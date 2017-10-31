Путин обсудит транспортный комплекс на встрече в Тегеране

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин в рамках встречи с руководителями Ирана и Азербайджана обсудит перспективы развития транспортной сферы. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Отмечается, что речь прежде всего пойдет о проекте строительства железнодорожной магистрали Решт (Иран) — Астара (Азербайджан) протяженностью 171, 9 километра. Эта магистраль должна стать «западной» ветвью международного транспортного коридора «Север-Юг». «Восточная» ветвь была сдана в эксплуатацию в 2015 году, она проходит из Ирана через Туркменистан и Казахстан в Россию. Новая железнодорожная магистраль позволит значительно сократить время и стоимость доставки грузов из Китая и Индии в Европу.

Напомним, 1 ноября в Тегеране состоится встреча президентов России, Азербайджана и Ирана. В таком формате лидеры трех стран встретятся уже во второй раз — впервые подобные переговоры состоялись по инициативе президента Азербайджана И. Г. Алиева в прошлом году в Баку.