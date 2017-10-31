Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Астане в декабре

В Избранное

Астана, 31 октября. Очередной раунд межсирийских переговоров в столице Казахстана пройдет во второй половине декабря 2017 года. Об этом говорится в совместном заявлении российской, турецкой и иранской сторон.

«В конечном итоге решают провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане во второй половине декабря 2017 года», — подчеркнул министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Непосредственно страны-гаранты (Иран, Россия и Турция) также договорились обсудить проведение в Сочи Конгресса национального диалога Сирии.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Российской Федерации проинформировало о том, что 18 ноября 2017 года в Сочи пройдет Конгресс народов САР. Согласно предварительным данным, в нем могут принять участие представители более 30 сирийских партий и движений.