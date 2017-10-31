Страны-гаранты переговоров в Астане обсудят проведение Конгресса народов Сирии

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Москва, 31 октября. Страны-гаранты межсирийских переговоров в Астане намерены обсудить проведение Конгресса народов Сирии. Об этом говорится в итоговом документе, который был принят в ходе последнего раунда переговоров по Сирии в Астане.

«Соглашаются обсудить в рамках женевского процесса под эгидой ООН предложение РФ о созыве Конгресса национального диалога, по которому российская сторона проинформировала страны-гаранты», — зачитал совместное заявление стран-гарантов глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Стоит отметить, что 30 октября в Астане стартовал седьмой раунд переговоров по Сирии. Основными темами диалога стали зоны деэскалации, ситуация в провинции Идлиб, пленные, а также разминирование и активизация политического процесса в Сирии.

В переговорах принимают участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании. Делегацию России возглавил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Напомним, 19 октября в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Владимир Путин заявил об идее создания конгресса народов Сирии, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция.