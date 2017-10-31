Западные СМИ обвиняют Порошенко: «слабый монарх в феодальной системе»

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Британский Королевский институт международных отношений Chatham House опубликовал доклад о ситуации на Украине, в котором было отмечено: «Несмотря на два массовых протеста, обладавших революционным потенциалом, губительная культура власти на Украине сумела адаптироваться и переформатировать себя. Порошенко — слабый монарх в неофеодальной и олигархической системе». Тем на Украине, кто еще надеется на то, что «Запад нам поможет», будет интересно прочитать вывод, сделанный в докладе: «Если экономическая ситуация на Украине улучшится, то Запад будет иметь на нее меньшее влияние».

Иностранные СМИ всегда уделяли много внимания личности нынешнего президента Украины. При этом даже если брать таких представителей прессы, которых при всем желании нельзя назвать «рупором Кремля», то все равно образ Петра Порошенко вырисовывается далеким от идеального.

Первым его биографию описал немецкий журнал Der Spiegel в статье под названием Der große Unbekannte («Большое неизвестное») 19 мая 2014 года. Начиналась она так: «Порошенко родом из небольшого городка к юго-западу от Одессы, недалеко от границы с Молдовой. В архивах есть данные о том, что его отец находился в тюрьме в течение двух лет из-за кражи государственной собственности».

Теперь эти данные есть и в Интернете, и любой желающий может ознакомиться с приговором Верховного Суда Молдавской СССР по уголовному делу №2-121/86 от 20 июля 1986 года. По нему бывший директор Бендерского опытно-экспериментального ремонтного завода был признан виновным по статье 123 часть 2 в хищении государственного имущества на сумму в 23 тысячи рублей. На его заводе изготовляли деревянные кузова для грузовиков ГАЗ-51 и ГАЗ-53, и он организовал кражу денег через приписки. Однако Алексей Порошенко не брезговал ничем, и в материалах дела есть данные о краже с завода двух катушек эмалированного кабеля. Также при обыске было найдено 64 литра спирта. В результате отец будущего президента был признан виновным еще по четырем статьям и получил пять лет лишения свободы, но освободился уже через два года.

Газета «Украинская правда» в статье ныне убитого журналиста и яростного критика России Павла Шеремета «Земляки Порошенко из Приднестровья: злость, обиды, надежды и сочувствие» от 23 июня 2015 года сообщает еще один интересный факт из ранней биографии директора завода: когда он был вместе с женой в туристической поездке в Финляндии, его задержала местная полиция за незаконную торговлю водкой. Персональное дело коммуниста Порошенко рассматривалось на бюро горкома КПСС в Бендерах, и будущий отец президента получил строгий выговор с занесением в личное дело, а первым секретарем горкома тогда был будущий президент Молдовы Владимир Воронин.

Все это не помешало Алексею Порошенко стать Героем Украины 23 июня 2009 года. Указ №481/2009 подписал подписал президент Украины Виктор Ющенко, который за 9 лет до этого стал крестным отцом дочерей своего друга Петра Порошенко. Не прошло и трех лет, как Порошенко «отблагодарил» Ющенко, став министром в правительстве его политического противника Виктора Януковича.

Будущий президент Украины во время суда над отцом находился в советской армии. Ему, как сыну директора и кандидату в мастера спорта по дзюдо, было приготовлено место в спортивной роте возле дома, но, как пишет вышеназванный немецкий журнал, «он подрался с четырьмя призывниками в военкомате, и в качестве наказания был отправлен служить в армии в далеком Казахстане».

Интересную подробность об армейской судьбе своего президента сообщило официальное украинское информационное агентство УНИАН 6 октября 2016 года в репортаже о его встрече со студентами-историками Киевского национального университета. Там Петр Порошенко заявил: «Я провел два года в советской армии, в том числе принимал участие в боевых действиях. Был призван со второго курса, через два года вернулся на третий. Был призван в 1984-м, а вернулся в 1986 году». После этого украинские журналисты принялись искать сослуживцев президента, чтобы узнать о боевых подвигах гаранта, но те их разочаровали, сообщив о том, что их часть из Актюбинска никуда не перебрасывалась, Петр Порошенко служил в ней на хорошей должности личного шофера командира части, а затем был переведен в город Васильков Киевской области.

Очень осторожно пишет журнал Der Spiegel о национальности нынешнего президента Украины: «Правые (так немецкие журналисты толерантно называют бандеровцев) считают, что Порошенко еврейского происхождения и на самом деле он Вальцман, но смена имени не доказана окончательно». А вот у израильской редакции журнала Forbes, похоже, по этому поводу сомнений нет, и она включила Петра Порошенко в список ста самых богатых евреев мира в апреле 2013 года.

Относительно родного языка президента Украины 18 января 2016 года убедительно высказалась газета «Български експрес»: «Петр Порошенко родился в городе Болград, Одесской области. Там большинство населения всегда составляли болгары, а украинцев было так мало, что не было даже украинской школы или класса. Никто из соседей и знакомых не помнит, чтобы его родители общались между собой на украинском. В Болграде он окончил только первый класс, а затем переехал с родителями в Бендеры, где и закончил школу, — а это вообще Молдова. То, что родным языком Порошенко является русский, и думает он на нем же, доказывает его пресс-конференция 14 января 2016 года, когда он забыл, как будет по-украински «кошелек» и спрашивал у своего помощника».

В вышеупомянутой статье журнала Der Spiegel сообщаются факты, характеризующие Порошенко: «Он посетил Одессу вскоре после разрушительного пожара в Доме профсоюзов, где погибло 38 человек. Он положил на место гибели красные гвоздики, отправился в больницу к раненым, перекрестился и рассказал о «трагедии» и «провокации», которые якобы организовали московские спецслужбы. При этом он знает главных политиков Москвы, дружит с российским послом в Киеве, как благочестивый православный христианин часто совершает паломничество в российские монастыри».

В 1986 году Петр Порошенко вернулся из армии на третий курс факультета международных экономических отношений Киевского университета, и в этом же году был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности. В интервью американскому журналу Forbes в апреле 2013 года он сам рассказал о своей деятельности в то время: «Предприятиям разрешили самостоятельно заниматься внешней торговлей, были приняты законы о малых предприятиях, о кооперации. Каждый из этих законов открывал передо мной совершенно новые перспективы. Я был на острие. С партнерами делал для таких компаний анализ внешних рынков, а также помогал заключать контракты, брали при этом 0,5–1,5% от суммы контракта. Зато на пятом курсе у меня появилась возможность купить легально заработанную «Волгу».

После окончания университета Порошенко занялся своим бизнесом. В этом интервью он говорит об этом так: «В стране не было шоколадных конфет, потому что «Союзплодоимпорт» не поставлял какао-бобы. Поэтому мы предложили фабрикам поставлять какао-бобы без предоплаты. Вместе с однокашником Сергеем Зайцевым, который сегодня отвечает в Roshen за внешнюю торговлю, закупали сырье в Бельгии и Голландии, которое потом продавали кондитерским фабрикам по всему СССР. В 1991 году мы закупили 4% мирового производства черного перца. Потом мы 70% этих закупок перепродали на западных рынках».

«Български експрес» так комментирует это интервью: «Без сомнения, при помощи посреднической деятельности можно заработать на советский автомобиль «Волга». Но для того чтобы заниматься международной торговлей, снабжая сырьем кондитерские фабрики шестой части земного шара, необходимы финансы на несколько порядков больше. Откуда они появились, он не сообщает, хотя в этом же интервью говорит, что за свою первую кондитерскую фабрику в Винице он заплатил семь миллионов долларов. Он также позабыл сказать, что с 1990 по 1991 год он был заместителем генерального директора Объединения малых предприятий и предпринимателей «Республика», а с 1991 по 1993 годы руководил АО «Биржевой дом «Украина». По свидетельству тех, кто работал вместе с Порошенко в этих структурах, они с отцом и старшим братом постоянно регистрировали различные коммерческие структуры, а затем с помощью фиктивных документов и подкупа получали для них банковские кредиты. Потом кредиты не возвращались вообще или возвращались после их обесценивания. Очевидно также, что советские следственные органы не смогли изъять у Порошенко-старшего все украденное на должности директора завода, и это пошло на дачу первых взяток».

Таким образом, было положено начало финансово-промышленной империи Петра Порошенко. В нее сейчас, кроме кондитерского концерна Roshen, входят множество предприятий от сельскохозяйственной отрасли до автомобиле- и судостроения, а также 5-й украинский телевизионный канал и другие СМИ. При этом, даже став олигархом и президентом Украины, Петр Порошенко не изменил своих методов работы, далеких от соблюдения любых законов. Об этом, например, свидетельствует статья немецкого информационного агентства Deutsche Welle («Немецкая волна») от 24 мая 2016 года под названием «Германская тайна Порошенко». В ней говорится о приобретенной Порошенко в 2011 году крахмальной фабрике в городе Элстерауэ, расположенном в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. Порошенко официально заявил, что с момента избрания президентом никаких доходов из-за границы не получает, однако продолжает получать их от фирмы Interstarch GmbH, которой принадлежит фабрика и которая выплачивает проценты по своему долгу к фирме Euro Business Investment LTD, которая тоже принадлежит Порошенко и зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Таким образом, Порошенко дал взаймы сам себе и под видом погашения долга выводит всю прибыль с предприятия.

Немецкие журналисты отмечают: «Британские Виргинские острова — один из самых больших налоговых оазисов в мире. Они не сотрудничают с иностранными налоговыми службами, отсутствует и официально доступный регистр фирм. Не потому ли фирмы Порошенко зарегистрированы там?»

В годовых отчетах фирма жаловалась на низкие закупочные цены на крахмал и высокие цены на пшеницу. В 2014 году это якобы привело к убытку почти в 6 миллионов евро. Однако в следующем году производственные мощности были увеличены. А проценты по погашению долга вливаются в банковские счета оффшорных фирм. Германская налоговая служба не получит ни цента, потому что когда нет прибыли, то нет и налогов».

Петр Порошенко обворовывает даже лучшего друга его режима в Европе — Германию. Но это лишь маленький эпизод деятельности большого бизнеса президента Украины. Это же немецкое информагентство 3 апреля 2016 года опубликовало материалы Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), который установил: «Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не выполнил обещание продать принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen, которое он дал украинским избирателям накануне президентских выборов. Вместо этого создал несколько оффшорных компаний на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах, куда были выведены активы Roshen, чтобы не платить на Украине налог с продаж. Порошенко еще несколько раз нарушил украинское законодательство. Глава государства не указал свои новые оффшорные компании в финансовой декларации. Может идти речь как о нарушении конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность распространяется на всех чиновников.

Порошенко еще раз обманул украинцев, когда 14 января 2016 года заявил, что передал свою долю в Roshen в слепой траст, и больше не имеет возможности контролировать этот актив. Согласно ответам, полученным ICIJ, о трасте пока говорят исключительно в будущем времени».

А вот, что писал немецкий журнал Der Spiegel в статье «Сомнительные связи Порошенко» от 3 августа 2015 года: «Все украинцы еще помнят лозунг предвыборной кампании, с которым Петр Порошенко год назад занял пост президента: «Жить по-новому», — было написано на плакатах.

Порошенко пообещал порвать с практикой, когда в Украине богатые бизнесмены покупают политическое влияние для того, чтобы зарабатывать еще больше денег. «Деолигархизация коснется всех», — заявил глава государства — тоже олигарх.

Но новые правила касаются не всех. Собственные компании Порошенко, во всяком случае, процветают. Кондитерское предприятие Roshen по-прежнему принадлежит ему и расширяется. Roshen открыл 14 новых магазинов. Петр Порошенко совершенно не хочет расставаться со своим телеканалом «5 канал».

Несмотря на глубокий экономический кризис, удивительно хорошо развивается также банк Порошенко: его активы в 2014 году выросли на 84,5%. В банке также задействован бизнес-партнер Порошенко Константин Ворушилин. В настоящее время он также является директором государственного Фонда гарантирования вкладов.

Многие электростанции на Украине устарели. Поэтому руководство в Киеве приняло решение купить 37 новых трансформаторов. Контракт получил производитель из города Запорожье. Но цена на его трансформаторы невероятно завышена. По подсчетам украинских СМИ, оборудование обошлось вдвое дороже, чем трансформаторы Siemens или ABB. Завод в Запорожье принадлежит миллиардеру Константину Григоришину, давнему деловому партнеру Порошенко.

Международный валютный фонд призывает к быстрой приватизации «ЦентрЭнерго», второй по величине энергогенерирующей компании в стране. Министр энергетики — доверенное лицо Порошенко, Владимир Демчишин, — тормозит приватизацию, потому, что якобы для начала рынок электроэнергии необходимо упорядочить. Инсайдеры считают это оправданием: на самом деле, министерство энергетики хочет отпугнуть иностранных инвесторов, а затем продать «ЦентрЭнерго» партнеру Порошенко Григоришину.

Западные СМИ нашли массу негатива и в политической деятельности Петра Порошенко. Он много раз менял свои политические убеждения, перебегая в противоположный лагерь и предавая своих недавних союзников. Впервые он стал депутатом Верховной рады в 1998 году, вступив в Социал-демократическую партию Украины. Уже через два года он развалил парламентскую фракцию этой партии, создав собственную — «Солидарность». Затем активно создавал «Партию регионов», а затем, поддержав Виктора Ющенко, боролся с кандидатом в президенты Украины от этой партии Виктором Януковичем во время первого майдана — так называемой «оранжевой революции». Он рассчитывал стать премьер-министром, но на этот пост президент Ющенко назначил Юлию Тимошенко, а Порошенко получил должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Его возмущению не было предела: всемирно известный сайт WikiLeaks опубликовал его заявление в генеральную прокуратуру с требованием - привлечь к ответственности шефа Службы Безопасности Украины Александра Турчинова (будущего кровавого пастора) за уничтожение компромата на Юлию Тимошенко. Французские СМИ описывали, как за два дня до визита премьер-министра во Францию туда без приглашения прибыл Порошенко и попытался сорвать ее визит.

6 сентября 2005 года английская газета The Times в статье «Горький привкус «оранжевой революции»: «шоколадного короля» обвиняют в коррупции» сообщило своим читателям: «Во властных структурах Украины возник кризис, после того как Александр Зинченко ушел в отставку с поста государственного секретаря Украины. «Сейчас коррупция и взяточничество снова набирают силу. И во многих случаях превосходят ее предыдущие масштабы», - заявил Зинченко на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире. Зинченко, потребовал от президента уволить Порошенко и другого высокопоставленного соратника президента Александра Третьякова, обвинив их в том, что они «цинично реализуют свой план использования власти в своих целях».

Явно слова Зинченко были правдой, и Порошенко потерял свой пост. Позже при поддержке Ющенко он стал министром иностранных дел, занимал еще ряд высоких государственных постов. Все это не помещало Порошенко в 2012 году продолжить свою политическую проституцию и стать министром экономики в правительстве при президенте Викторе Януковиче. Впрочем, уже через два года он стал спонсором так называемого евромайдана, главной целью которого было свержение Януковича. А после свержения занял его место.

При всей переменчивости позиций одно в политической деятельности Порошенко оставалось неизменным: использования власти в интересах своего бизнеса. Ради этого он продавал все и всех. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Например, 7 апреля 2017 года немецкая газета Spiegel со ссылкой на главу «Ассоциации европейского бизнеса» Томаша Фиала объявила, что «Порошенко и Арсений Яценюк устроили распродажу в Раде, продавая депутатские мандаты по цене от 3 до 10 миллионов долларов». Издание напомнило читателям, что «сегодняшние лидеры пришли во власть, чтобы, по их словам, разрушить старые порядки, а в результате их же и поддержали».

Главным пунктом предвыборной программы Петра Порошенко на президентских выборах 2014 года была борьба с коррупцией. О ее результатах можно прочитать в статье в The New York Times от 1 апреля 2016 года Ukraine’s Unyielding Corruption («Украинская непобедимая коррупция»). Там содержится призыв: «Международный валютный фонд и страны-доноры, включая Соединенные Штаты, не должны выбрасывать деньги в коррумпированное болото».

Однако правящие круги Запада продолжают не замечать сигналы своих собственных СМИ и делают вид, что в лице Петра Порошенко они имеют дело с законопослушным руководителем государства, идущего по демократическому пути развития, и оказывают ему поддержку. Сразу вспоминается старый принцип, сформулированный американским президентом Рональдом Рейганом: «Сомоса, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын».

Порошенко явно надеется при помощи этой поддержки еще долго управлять Украиной, а значит и обогащаться. Его старший сын Алексей уже депутат Верховной Рады. Правда в свое время и Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи тоже принимали во многих западных столицах на самом высоком уровне, но мы все помним, как они закончили свой жизненный путь. А деньги на их личных счетах так и остались на Западе.