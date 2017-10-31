Россия, Иран и Турция заявили об успехе в борьбе с ИГ и «Ан-Нусрой» в Сирии

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Астана, 31 октября. Россия, Иран и Турция достигли значительного прогресса в борьбе с террористическими группировками «Исламское государство»1 (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра»1 в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран.

«Отмечают прогресс в борьбе с терроризмом и ликвидации ИГИЛ1, «Джебхат ан-Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой»1 или ИГИЛ1, в результате начала функционирования зон деэскалации», — говорится в документе.

Стороны подтвердили готовность принять все необходимые меры для борьбы с террористами как внутри сирийских зон деэскалации, так и за их пределами.

Напомним, что террористические группировки «Исламское государство» (ДАИШ), «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» официально запрещены в России. На сегодняшний день боевики контролируют часть территорий Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.