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Россия, Иран и Турция заявили об успехе в борьбе с ИГ и «Ан-Нусрой» в Сирии
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    Россия, Иран и Турция заявили об успехе в борьбе с ИГ и «Ан-Нусрой» в Сирии

    18:49  31 Октября 2017  /обновлено: 19:26  31 Октября 2017
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    Россия, Иран и Турция заявили об успехе в борьбе с ИГ и «Ан-Нусрой» в Сирии

    Астана, 31 октября. Россия, Иран и Турция достигли значительного прогресса в борьбе с террористическими группировками «Исламское государство»1 (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра»1 в Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран.

    «Отмечают прогресс в борьбе с терроризмом и ликвидации ИГИЛ1, «Джебхат ан-Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой»1 или ИГИЛ1, в результате начала функционирования зон деэскалации», — говорится в документе.

    Россия, Иран и Турция заявили об успехе в борьбе с ИГ и «Ан-Нусрой» в Сирии

    Стороны подтвердили готовность принять все необходимые меры для борьбы с террористами как внутри сирийских зон деэскалации, так и за их пределами.

    Напомним, что террористические группировки «Исламское государство» (ДАИШ), «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» официально запрещены в России. На сегодняшний день боевики контролируют часть территорий Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #иг #турция #терроризм #иран #джебхат-ан-нусра #борьба
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