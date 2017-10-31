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Россия
Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян
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    Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

    18:44  31 Октября 2017  /обновлено: 18:45  31 Октября 2017
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    Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

    Москва, 31 октября. Первый зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что в декабре в Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий обеспечить биологическую безопасность российских граждан.

    Так, во вторник в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия-1» он заявил, что в настоящее время необходимо создать современное законодательство — «это закон о биологической безопасности, закон о коллекциях микроорганизмов, который сейчас разрабатывается правительством и должен быть в декабре внесен в Госдуму».

    По его словам, новый закон о биологической безопасности должен будет сохранить и приумножить систему биологической защиты, унаследованную от СССР. Под действие закона, в частности, попадут коллекции микроорганизмов.

    Онищенко также выразил мнение, что спецслужбам пора взять под контроль работу так называемых «сборщиков биоматериала» — иностранных лабораторий, которые делают медицинские анализы для населения.

    Напомним, ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что сбор иностранцами биологических материалов россиян может быть связан с разработкой сценария биологической войны против России.

    Автор: Тимур Румянцев
    #онищенко
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