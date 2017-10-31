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Путин обсудит с главами Ирана и Азербайджана сотрудничество в торгово-экономической сфере
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    Путин обсудит с главами Ирана и Азербайджана сотрудничество в торгово-экономической сфере

    19:37  31 Октября 2017
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    Путин обсудит с главами Ирана и Азербайджана сотрудничество в торгово-экономической сфере

    Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин обсудит с главами Ирана и Азербайджана перспективы трехстороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом информирует пресс-служба президента России.

    Сообщается, что российско-иранский товарооборот в прошлом году вырос на 70% – до 2,2 миллиарда долларов, а за восемь месяцев текущего года объем торговли России с Азербайджаном увеличился на 62% и достиг 1,7 миллиарда долларов. При этом позитивная динамика в торгово-экономической сфере наблюдается и в ирано-азербайджанских отношениях  — так в прошлом году рост товарооборота между странами составил 70%.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетит Тегеран 1 ноября. Ожидается, что глава РФ обсудит с руководителями Ирана и Азербайджана  широкий круг международных вопросов, в том числе ситуацию в Сирии, а также урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы.       

    Автор: Федор Веснин
    #путин #иран #азербайджан #тегеран
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