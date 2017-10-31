МИД Казахстан заявил о возможном проведении переговоров по Сирии до конца года

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Астана, 31 октября. МИД Казахстана не исключает проведения нового раунда переговоров по Сирии в Астане до конца 2017 года. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

По его словам, Астана считает возможным проведение нового раунда переговоров по Сирии до конца текущего года. Он также добавил, что возможность очередного раунда межсирийских переговоров будет зависеть от ситуации в Сирии.

«Все возможно. Все зависит от ситуации «на земле», — сказал Туматов в комментарии ТАСС.

Стоит отметить, что с начала года в Астане состоялись семь раундов межсирийских переговоров. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане, которая состоялась в середине сентября, было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.