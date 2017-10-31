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Экс-депутат Рады прогнозирует смену главы МВД Украины после ареста Авакова-младшего
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    Экс-депутат Рады прогнозирует смену главы МВД Украины после ареста Авакова-младшего

    18:52  31 Октября 2017  /обновлено: 19:17  31 Октября 2017
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    «Арест Авакова-млашего — это прицелка в Авакова-старшего» — экс-депутат Рады

    Киев, 31 октября. Арест Александра Авакова может ударить по позициям его отца и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Так считывает бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

    «Очевидно, что арест Авакова-младшего — это прицелка в самого Авакова-старшего. А Аваков — это уже целая система, это устоявшаяся структура. И если он не удержится, то... Кто способен ее — эту систему — перехватить? Кто следующий министр?» – написала политик в Facebook.

    Бондаренко также отметила тот факт, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) якобы работает исключительно в интересах американской стороны.

    Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники НАБУ провели обыски у сына главы МВД Украины Александра Авакова, которые связаны с расследованием уголовного дела о поставках рюкзаков для полицейских.

    Автор: Алексей Громов
    #аваков
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