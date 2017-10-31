Экс-депутат Рады прогнозирует смену главы МВД Украины после ареста Авакова-младшего

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Киев, 31 октября. Арест Александра Авакова может ударить по позициям его отца и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Так считывает бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

«Очевидно, что арест Авакова-младшего — это прицелка в самого Авакова-старшего. А Аваков — это уже целая система, это устоявшаяся структура. И если он не удержится, то... Кто способен ее — эту систему — перехватить? Кто следующий министр?» – написала политик в Facebook.

Бондаренко также отметила тот факт, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) якобы работает исключительно в интересах американской стороны.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники НАБУ провели обыски у сына главы МВД Украины Александра Авакова, которые связаны с расследованием уголовного дела о поставках рюкзаков для полицейских.