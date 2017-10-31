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Политика
Трамп обойдет стороной разделительную линию между Южной Кореей и КНДР
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    Трамп обойдет стороной разделительную линию между Южной Кореей и КНДР

    19:20  31 Октября 2017
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    Белый дом: Трамп не собирается посещать демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР

    Вашингтон, 31 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует 5-14 ноября посетить несколько стран Азии (Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины). Об этом сообщили представители Белого дома.

    Данный визит станет самым продолжительным из тех, что совершали американские лидеры за последние 25 лет.

    Непосредственно 6-7 ноября Трамп приедет в Южную Корею. Однако он не собирается посещать демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей.

    «Президент не посетит демилитаризованную зону, для этого недостаточно времени», — подчеркнули в Вашингтоне.

    Напомним, ранее министерство иностранных дел Китайской Народной Республики сообщило о том, что Пекин и Сеул договорились усилить стратегическое взаимодействие по ядерной проблеме, связанной с политикой Корейской Народно-Демократической Республики.

    Автор: Алексей Громов
    #трамп
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