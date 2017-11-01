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Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Алеппо и Идлибе
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Алеппо и Идлибе

    10:14  1 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Алеппо и Идлибе

    Москва, 1 ноября. Министерство обороны РФ за сутки зафиксировало три нарушения режима перемирия в сирийских зонах деэскалации.

    По сообщению специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки отмечено три случая нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо (2) и Идлиб (1). Анкара заявила о двух случаях стрельбы в провинции Дамаск.

    Нарушения происходили на территориях, подконтрольных боевикам «Исламского государства1» и «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенные в России террористические группировки).

    В целом ситуация в сирийских зонах деэскалации расценивается военным ведомством России как стабильная.

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Алеппо и Идлибе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #перемирие #идлиб
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