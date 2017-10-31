Шахназаров сравнил Трампа с Ельциным, а США — с СССР времен заката

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В прямом эфире передачи «Время покажет» на Первом канале режиссер, глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что, по его мнению, США близки к распаду, а политическая ситуация там напоминает ту, что сложилась в Стране Советов в последние годы ее существования. Вполне возможно, что люди последующих поколений будут сравнивать Хиллари Клинтон и Дональда Трампа с такими советскими лидерами, как Михаил Горбачев и Борис Кльцин, считает он.

«Я думаю, что яростная, почти апокалиптическая борьба за власть, которая развернулась сейчас в США, свидетельствует о глубоком кризисе американской империи. Я напомню, что в Советском Союзе незадолго до его конца наблюдалась схожая политическая борьба. У развала СССР было много внутренних, глубинных причин, но внешне все они проявились в ожесточенном противостоянии Горбачева и Ельцина. То же самое мы видим в борьбе Клинтон и Трампа. Это нехороший симптом для любой империи. Почему напряженная борьба за власть сопутствует процессу развала любой империи? Элиты теряют внутреннюю идею, и это выливается в ужасающий конфликт между ними», — заявил Шахназаров.

Политолог Сергей Кургинян, лидер движения «Суть времени», также согласился с тем, что США находятся на переломном этапе своей истории. Михаила Горбачева, первого и последнего президента СССР, традиционно называют слабым лидером. К несчастью для американцев, считает эксперт, то же самое сейчас можно сказать и о действующем президенте США.