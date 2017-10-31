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Шахназаров сравнил Трампа с Ельциным, а США — с СССР времен заката
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    Шахназаров сравнил Трампа с Ельциным, а США — с СССР времен заката

    18:25  31 Октября 2017
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    Кризис империи: Шахназаров сравнил Трампа с Ельциным, а США с СССР времен заката

    В прямом эфире передачи «Время покажет» на Первом канале режиссер, глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что, по его мнению, США близки к распаду, а политическая ситуация там напоминает ту, что сложилась в Стране Советов в последние годы ее существования. Вполне возможно, что люди последующих поколений будут сравнивать Хиллари Клинтон и Дональда Трампа с такими советскими лидерами, как Михаил Горбачев и Борис Кльцин, считает он.

    «Я думаю, что яростная, почти апокалиптическая борьба за власть, которая развернулась сейчас в США, свидетельствует о глубоком кризисе американской империи. Я напомню, что в Советском Союзе незадолго до его конца наблюдалась схожая политическая борьба. У развала СССР было много внутренних, глубинных причин, но внешне все они проявились в ожесточенном противостоянии Горбачева и Ельцина. То же самое мы видим в борьбе Клинтон и Трампа. Это нехороший симптом для любой империи. Почему напряженная борьба за власть сопутствует процессу развала любой империи? Элиты теряют внутреннюю идею, и это выливается в ужасающий конфликт между ними», — заявил Шахназаров.

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    Политолог Сергей Кургинян, лидер движения «Суть времени», также согласился с тем, что США находятся на переломном этапе своей истории. Михаила Горбачева, первого и последнего президента СССР, традиционно называют слабым лидером. К несчастью для американцев, считает эксперт, то же самое сейчас можно сказать и о действующем президенте США.

    «Трамп оказался очень слабым человеком. Его избрание было важной частью американской истории: впервые народ пошел против элиты. Но чтобы оставаться президентом, Трамп должен постоянно опираться на народ. Если он не может этого делать, если он слишком слаб для этого, то элиты его уничтожат», — резюмирует Кургинян.

    Автор: Алексей Громов
    #ссср #сша #клинтон #трамп #ельцин #горбачев #кургинян #шахназаров #время покажет
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