Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт Американские компании Google, Facebook и Twitter обнародовали «данные» о российском якобы вмешательстве в выборы в США. Комитет сената США по юридическим делам проведет слушания по этому делу. Американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на президентских выборах через социальные сети. Никаких доказательств журналисты, впрочем, не привели. Правоохранители обязали местные IT-компании сотрудничать с комитетами сената и палаты представителей США, которые проводят расследование. Примечательно, что наличие какого-либо сговора опровергли и в Кремле, и в Белом доме. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов убежден: обвинения были высосаны из пальца. «Зачем это России? Всем известно, что Клинтон не слаще Трампа: оба возрастные, оба со своими фобиями — она борется за права человека, он пытается превратить международные отношения в бизнес-сделки. И нам даже не нужно было вмешиваться в этот цирк», — сказал Власов в интервью Федеральному агентству новостей.

В Госдуме ответили на возможный «ядерный удар» Мэттиса Джеймс Мэттис допустил, что Вашингтон Глава Пентагонадопустил, что Вашингтон может нанести ядерный удар по Северной Корее без одобрения Конгресса США. Такое заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената. По словам Мэттиса, Трамп может отдать приказ о нанесении удара без разрешения на эти действия Конгресса США в том случае, если станет понятно, что та или иная страна готовится к удару по Соединенным Штатам. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Россия должна проявить инициативу. «Россия должна осознать свою историческую миротворческую миссию по поддержанию мира и дать четкий посыл США, что их поведение будет вызовом всем. Предпринимая агрессию в отношении той или иной державы, Вашингтон объявляет войну всему человечеству», — сказал Милонов.

Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде Адама Осмаева и убийство его жены Амины Окуевой, скорее всего, Богдан Безпалько. Покушение на боевикаи убийство его жены, скорее всего, стало следствием конфликта в криминальной среде. Такое мнение в интервью ФАН высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России «Все эти организации, в том числе те, которые являются незаконными вооруженными формированиями, тесно связаны с криминальными структурами. Скорее всего, в какой-то момент они не поделили доходы, ресурсы. Вообще, сама по себе физическая ликвидация мало что изменит в нынешних украинских реалиях. Она абсолютно бессмысленна», — сказал Безпалько. Напомним, накануне вечером неизвестные расстреляли автомобиль Адама Осмаева и Амины Окуевой. Оба они были известны по участию в так называемой АТО на юго-востоке Украины в качестве добровольцев. Несколько лет назад Осмаев был задержан по обвинению в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. После госпереворота «самый гуманный» украинский суд нашел возможность отпустить «героя». Вместе с супругой он отправился в Донбасс, воевать против мирного населения.

Сирия ждет Конгресс национального диалога На Конгрессе сирийского народа, который состоится уже в ноябре этого года, ожидается участие 1500 представителей различных сирийских общин и группировок, включая курдов и туркоманов. Идею о проведении Конгресса озвучил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Валдай». Спецпосланик президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что глава Сирии Башар Асад поддерживает запуск политического процесса в стране и готов к обсуждению конституционной реформы. «Президент Сирии сделал очень важное заявление 26-го числа. Он подтвердил свою готовность к запуску политического процесса, подготовке новой конституции», — подчеркнул Лаврентьев.