Подлодка «Великий Новгород» нанесла четыре удара по ИГ в Сирии за два месяца

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Москва, 31 октября. За минувшие два месяца подводная лодка «Великий Новгород» осуществила четыре залповых пуска ракетами «Калибрами» по объектам боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что в течение последних двух месяцев из акватории Средиземного моря подводная лодка «Великий Новгород» провела четыре залповых пуска крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористической группировки ИГ в Сирии. Пуск ракет осуществлялся с дистанции от 350 до 700 километров.

Напомним, 31 октября подлодка «Великий Новгород» нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по ключевым объектам ИГ в сирийской провинции Дейр эз-Зор. В результате удара были уничтожены пункты управления, а также укрепрайон, в котором находилось крупное скопление бронетехники и живой силы террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.