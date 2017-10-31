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    Главные новости 31 октября

    19:00  31 Октября 2017
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    Главные новости 31 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 31 октября.

    Подлодка «Великий Новгород» нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по ключевым объектам террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ1 в Дейр эз-Зоре.

    Супруг убитой под Киевом Амины Окуевой Адам Осмаев рассказал подробности вчерашних событий. Муж убитой во время обстрела под Киевом Окуевой раскрыл подробности нападения.

    России необходимы новые энергетические мощности, чтобы избежать кризиса в отрасли в будущем, заявил глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Чубайс назвал сроки энергетического кризиса в России.

    ДНР и ЛНР предложили спецпредставителю президента США по вопросам Украины Курту Волкеру ознакомиться с подлинниками минских соглашений. ДНР и ЛНР готовы выслать Волкеру копии минских соглашений.

    «Тратить государственные ресурсы и охранять этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра»,  — написал Аваков в Twitter. «Охранять этот хлам больше не намерены»: Аваков отозвал силовиков от здания Рады.

    Директор австралийской фирмы Lipstick Investigations, которая специализируется на обнаружении супружеских измен, Дэвид Кинг рассказал о главных признаках мужской неверности. Об этом пишет издание Daily Mail. Ученые назвали главные признаки супружеской неверности.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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