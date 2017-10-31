Белый дом оценил вероятность встречи Трампа и Путина на саммите АТЭС

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Вашингтон, 31 октября. Белый дом пока не готов подтвердить, что американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин встретятся на полях саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре.

«У президента (США) будет ряд двусторонних встреч на полях (форумов). — сказал на специальном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга. — Но мы не можем их подтвердить, кроме тех, которые будут проводить страны-организаторы».

Трамп 3–14 ноября посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины, где примет участие в саммите лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 12–13 ноября.

Напомним, 23 октября сотрудник аппарата Белого дома сообщил, что Трамп готов к возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.