В Госдуме отреагировали на заявление радикалов о сносе памятника Терешковой во Львове

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Москва, 31 октября. Заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Сергей Неверов раскритиковал планы украинских националистов, которые планируют снести памятник первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой, установленный во Львове. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Как передает издание «Парламентская газета», политик надеется на то, что власти Украины не допустят подобных действий со стороны радикалов.

«Надеюсь, у украинских властей хватит ума не допустить этого паскудства. Иначе это и не назовешь. Даже не глупость — мерзость, злобность и фашизм», — подчеркнул парламентарий

Напомним, ранее стало известно о том, что представители украинской националистической организации «С14» хотят снести памятник Валентине Терешковой во Львове. Недовольство радикалов связано с тем, что первая в мире женщина-космонавт является депутатом Госдумы. Кроме того, она поддержала вхождение Крыма в состав России.