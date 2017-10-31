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Общество
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Политика
В Госдуме отреагировали на заявление радикалов о сносе памятника Терешковой во Львове
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    В Госдуме отреагировали на заявление радикалов о сносе памятника Терешковой во Львове

    18:10  31 Октября 2017
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    Неверова возмутили планы львовских националистов по сносу памятника Терешковой

    Москва, 31 октября. Заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Сергей Неверов раскритиковал планы украинских националистов, которые планируют снести памятник первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой, установленный во Львове. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

    Как передает издание «Парламентская газета», политик надеется на то, что власти Украины не допустят подобных действий со стороны радикалов.

    «Надеюсь, у украинских властей хватит ума не допустить этого паскудства. Иначе это и не назовешь. Даже не глупость — мерзость, злобность и фашизм», — подчеркнул парламентарий

    Напомним, ранее стало известно о том, что представители украинской националистической организации «С14» хотят снести памятник Валентине Терешковой во Львове. Недовольство радикалов связано с тем, что первая в мире женщина-космонавт является депутатом Госдумы. Кроме того, она поддержала вхождение Крыма в состав России.

    Автор: Алексей Громов
    #терешкова #неверов
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