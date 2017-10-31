Сирия новости 31 октября 19.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, пять жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков

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Сирия, 31 октября. ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, пять мирных жителей Дамаска получили ранения в результате обстрела боевиков, в Ракке взорвался заминированный автомобиль ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хаме, зачистили от ИГ несколько кварталов Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зоре, ведет бои с «Джейш аль-Ислам» и ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: устроила стрельбу в Идлибе, теряет позиции в Хаме.

«Джейш аль-Ислам»: ведет обстрел позиций ИГ в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр эз-Зоре.

Международная коалиция: направила в Ракку строительную технику.

Провинция Дамаск

Боевики ведут минометный обстрел улицы Аль-Амин города Дамаск, передает местный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew). По данным автора публикации, под огнем боевиков пострадало пять мирных жителей сирийской столицы. Также несколько снарядов упало в районе Аль-Аббасин, нанеся ущерб городской инфраструктуре.

В Восточной Гуте продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Военный источник пишет в Telegram (@NRVR11), что правительственные войска ведут ракетный обстрел укрепрайонов оппозиционных формирований в районах Джобар и Айн Тарма.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в Telegram (@hosienmortadapressnew) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) зачистила от террористов «Исламского государства» квартал Аль-Канамат, территорию старого аэропорта и весь район Расафа. По данным автора публикации, в результате противостояния с правительственной армией исламисты понесли значительные потери в технике и живой силе. Также сообщается, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям террористов ИГИЛ1 в районах Аль-Хамидия и Аль-Канамат. О боевом вылете сирийской авиации пишет Al Hadath News.

В 41 километре к северо-востоку от города Дейр эз-Зор отмечаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1. Об этом сообщает информационное агентство ANHA.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа зафиксированы боестолкновения между боевиками «Джейш аль-Ислам» и подконтрольной ИГИЛ «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Местный источник в социальной сети Twitter (@jaishalislam) передает, что радикалы «Джейш аль-Ислам» ведут артиллерийский и минометный обстрел зон дислокации террористов «Исламского государства».

В окрестностях города Нава продолжаются взаимные обстрелы между ИГИЛ и Сирийской свободной армией (ССА). Ранее сообщалось, что в подконтрольном ССА районе поселения произошел взрыв, в результате которого пострадало два мирных жителя. Местные источники полагают, что взрывное устройство было установлено радикалами ИГИЛ.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам боевиков радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в районах поселений Туба, Тель аль-Хазар, Рувайда и Машад. О боевом вылете российской авиации пишет один из источников в своем микроблоге в Twitter (@mljbl).

Ранее сообщалось, что один из командиров «Тахрир аш-Шам» в ходе словесного конфликта с местным жителем города Сармада начал беспорядочную стрельбу на улицах. В результате пострадало, по меньшей мере, три человека.

Провинция Ракка

В административном центре провинции прогремел взрыв. По данным информационного агентства Raqqa 24, опубликованным в Twitter (@24Raqqa), сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле, принадлежащем ранее террористами «Исламского государства».

Местные источники сообщают, что международная коалиция направила в Ракку партию строительной техники, которая будет использоваться при расчистке завалов. Гражданский совет города заявил, что работы по восстановлению инфраструктуры начнутся в течение недели. Напомним, в результате действий курдского ополчения и бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США около 80 процентов Ракки превратилось в руины.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел укрепрайонов радикальных формирований в окрестностях города Кафр Зета на севере провинции Хама. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11). Также, по данным источника в Telegram (@NRVR11), под огнем правительственных сил оказались позиции исламистов в окрестностях поселения Аль-Хауаш в долине Сахль аль-Габ на западе региона.

На востоке провинции продолжается противостояние между боевиками «Тахрир аш-Шам» и армией САР. Военный источник в Twitter (@watanisy) пишет, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ выбили радикальных исламистов «Ан-Нусры» с высоты Телль Сахра.

Ирак

Иракская армия и отряды ополчения «Хашд аш-Шааби» взяли под контроль район Аль-Абиди к востоку от стратегического города Аль-Каим, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, в ходе боев с террористами «Исламского государства» была ликвидирована группа исламистов, а также уничтожено несколько единиц военной техники ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что от ИГ зачищено несколько поселений в окрестностях Аль-Каима. Напомним, за несколько дней освободительной кампании в этом районе от радикалов ИГИЛ были освобождены территории площадью 21 квадратный километр.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)