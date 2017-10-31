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Хама: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры» три поселения
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры» три поселения

    18:11  31 Октября 2017
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    Хама: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры» три поселения

    Хама, 31 октября. Правительственные войска нанесли новый удар по позициям «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама.

    Сирийские СМИ сообщают, что Сирийская арабская армия при поддержке российской военной авиации продвинулась к северу от города Аль-Шик Хелаль и в шести километрах от него зачистила от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) населенные пункты Расмус Аль-Сави, Мушайфар Адван и Расмус Аль-Ахмар.

    Ранее сообщалось, что местные источники заметили переброску значительных сил САА на север провинции Хама. Эксперты считают, что командование союзных войск предпримет наступление на позиции боевиков в районе провинции Идлиб.

    Хама: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры» три поселения

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #вкс рф #саа #джебхат ан-нусра
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