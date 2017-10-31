Кремль раскрыл темы переговоров Путина с руководством Ирана

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Москва, 31 октября. Главной темой предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Ирана может стать обсуждение тематики Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

«В ходе встреч президента России с иранским руководством планируется затронуть широкий круг вопросов, в том числе ситуацию в Сирии. Предполагается также обсуждение тематики Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — сообщает пресс-служба президента России.

Отметим, визит Владимира Путина в Иран состоится 1 ноября.

Напомним, в июле 2015 года Иран, а также РФ, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия договорились принять Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Совместный план действий содержит «серьезные недостатки», он также отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран выполняет все пункты плана, и не исключил выхода США из договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что выход Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки однозначно нанесет вред атмосфере безопасности во всем мире.