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Кремль раскрыл темы переговоров Путина с руководством Ирана
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    Кремль раскрыл темы переговоров Путина с руководством Ирана

    18:41  31 Октября 2017
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    Кремль раскрыл темы переговоров Путина с руководством Ирана

    Москва, 31 октября. Главной темой предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина с руководством Ирана может стать обсуждение тематики Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. 

    «В ходе встреч президента России с иранским руководством планируется затронуть широкий круг вопросов, в том числе ситуацию в Сирии. Предполагается также обсуждение тематики Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — сообщает пресс-служба президента России.

    Отметим, визит Владимира Путина в Иран состоится 1 ноября.

    Напомним, в июле 2015 года Иран, а также РФ, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия договорились принять Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. 

    Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Совместный план действий содержит «серьезные недостатки», он также отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран выполняет все пункты плана, и не исключил выхода США из договора. 

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что выход Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки однозначно нанесет вред атмосфере безопасности во всем мире.

     

    Автор: Федор Веснин
    #путин #кремль #иран
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