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Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре
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    Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

    17:43  31 Октября 2017  /обновлено: 17:50  31 Октября 2017
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    Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

    Москва, 31 октября. Подлодка «Великий Новгород» нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по ключевым объектам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

    «Из восточной части акватории Средиземного моря подводная лодка «Великий Новгород», из подводного положения нанесла залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по важным объектам боевиков ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор», — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что удар был нанесен тремя ракетами «Калибр», в результате чего были уничтожены пункты управления, а также укрепрайон, в котором находилось большое количество военной техники и живой силы террористов. Кроме того, был уничтожен крупный склад вооружения и боеприпасов террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль, который находится в провинции Дейр эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #подлодка #миноборны рф
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