Бойцы «Хезболлы» в Дейр эз-Зоре использовали против ИГ захваченный «джихад-мобиль»

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Дейр эз-Зор, 31 октября. «Хезболла» и сирийская армия используют против «Исламского государства»1 захваченную технику.

Медиа-крыло ливанского движения «Хезболла» сообщило, что бойцам удалось захватить одну из заминированных машин террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в ходе столкновений в Дейр эз-Зоре. Игиловцы обшили автомобиль толстыми стальными листами, которые повышают шансы террориста-смертника добраться до цели. «Джихад-мобиль» начали использовать в качестве броневика при столкновениях с боевиками, вид приближающегося творения мастерских «Халифата» вызывал недоумение у террористов.

Отмечается, что спецназ Сирийской арабской армии также захватил и обезвредил один из заминированных автомобилей «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.