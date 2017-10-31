Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве
Весь мир
Бойцы «Хезболлы» в Дейр эз-Зоре использовали против ИГ захваченный «джихад-мобиль»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бойцы «Хезболлы» в Дейр эз-Зоре использовали против ИГ захваченный «джихад-мобиль»

    17:43  31 Октября 2017
    188

    Бойцы «Хезболлы» в Дейр эз-Зоре использовали против ИГ захваченный «джихад-мобиль»

    Дейр эз-Зор, 31 октября. «Хезболла» и сирийская армия используют против «Исламского государства»1 захваченную технику.

    Медиа-крыло ливанского движения «Хезболла» сообщило, что бойцам удалось захватить одну из заминированных машин террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в ходе столкновений в Дейр эз-Зоре. Игиловцы обшили автомобиль толстыми стальными листами, которые повышают шансы террориста-смертника добраться до цели. «Джихад-мобиль» начали использовать в качестве броневика при столкновениях с боевиками, вид приближающегося творения мастерских «Халифата» вызывал недоумение у террористов.

    Отмечается, что спецназ Сирийской арабской армии также захватил и обезвредил один из заминированных автомобилей «Исламского государства».

    Бойцы «Хезболлы» в Дейр эз-Зоре использовали против ИГ захваченный «джихад-мобиль»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #саа #дейр эз-зор #хезболла
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        278
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        68
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        1221
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        546