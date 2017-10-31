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Эксперт спрогнозировал серьезное повышение цен на Украине из-за плохого урожая
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    Эксперт спрогнозировал серьезное повышение цен на Украине из-за плохого урожая

    20:50  31 Октября 2017
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    Сельскохозяйственные предприятия Украины собрали рекордно низкий урожай пшеницы, кукурузы и подсолнечника

    Министерство аграрной политики и продовольствия Украины (МАПП) было вынуждено обнародовать данные, которые местный Кабмин предпочел бы не предавать широкой огласке. Согласно официальной информации, в 2017 году государственные и даже некоторые частные сельскохозяйственные предприятия собрали рекордно низкий урожай пшеницы, кукурузы и подсолнечника. В ряде регионов программы по заготовке зерновых и овощных культур были фактически сорваны, что позволило экспертам прогнозировать стране «голодную зиму» и новое подорожание продуктов первой необходимости. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

    Одновременно с этим, МАПП поспешило «подсластить пилюлю». Как заявил заместитель министра Максим Мартынюк, в 2017-м «хорошо уродилась рожь»: по сравнению с прошлым годом ее собрали почти на 30 тысяч тонн больше.

    «Впервые в своей новейшей истории Украина не будет импортировать сырье для выпечки ржаного хлеба», — констатировал он.

    Украинские поля

    При этом, власти Киева намекнули, что зерна для перерабатывающей промышленности и корма скота заготовлено достаточно: его поставки на фермы и заводы будут осуществляться регулярно. Впрочем, составители этой части отчета явно упустили из виду тот факт, что поголовье скота в стране ежегодно уменьшается, а упомянутые заводы сворачивают свои мощности в геометрической прогрессии. А дальнейшая статистика попросту пугает: сортовой пшеницы было собрано всего 25,8 миллионов тонн (на 1,6 млн. меньше, чем в 2016-м), а гороха и сои — 55 миллионов тонн (на 10% меньше по сравнению с прошлогодними результатами). В минусе оказалась урожайность кукурузы, подсолнечника и бобовых, ранее составлявших львиную долю украинского экспорта.

    «Такой недобор приведет к резкому снижению поставок этих культур в Европейский cоюз и на Ближний Восток. Украинская казна лишится многомиллионной прибыли и потеряет выгодных зарубежных партнеров», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей представитель европейской мониторинговой компании Inter Agro Виталий Куренной.

    Но проблема в том, что неурожай больше всего ударит по рядовым гражданам страны. Руководитель украинского аналитического центра Александр Охрименко подчеркнул в беседе с журналистами, что уже в ближайшее время стоит ожидать повышения цен на подсолнечное масло и муку. Это автоматически повлечет за собой рост стоимости хлебобулочных изделий и сотен других наименований продуктов питания. «Такой рост уже к концу года превысит 7-10%», — прогнозирует аналитик. С этим мнением согласен и координатор Общественной потребительской ассоциации Украины Николай Добрянский.

    Сельскохозяйственная техника Украины

    «Дальше все пойдет по цепной реакции. Подорожают молоко, сметана, творог, мясо, сало и крупы. Для сотен тысяч украинцев, которые едва сводят концы с концами, это чревато настоящим голодом», — предположил он в комментарии корреспонденту ФАН.

    По словам Добрянского, общую картину не изменят даже небольшие фермерские хозяйства, готовые отдавать государству свой урожай в буквальном смысле «за бесценок».

    «Многие из этих хозяйств пришли в упадок, у них не хватает ни техники, ни рабочих рук. На плаву остаются только крупные агрохолдинги, но в нынешних условиях они не заинтересованы ни в экспорте, ни в снижении расценок на свою продукцию и сырье для внутреннего рынка», — констатирует эксперт.

    Бедность на Украине

    Тем не менее, официальный Киев по-прежнему пытается сохранить в этом контексте хорошую мину. По некоторым данным, местные власти всерьез рассматривают вопрос поставок в страну зерна из Канады и США, а картофеля — из Белоруссии. К слову, на форумах в украинском сегменте Интернета пользователи уже разразились саркастическими заявлениями на эту тему. Дескать, бывшая «житница Европы» сегодня стоит у порога Запада с протянутой рукой. По сути, это правда.

    Автор: Леонид Андросов
    #киев #украина #еда #сельское хозяйство #урожай #корм #министерство аграрной политики и продовольствия украины #мапп
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