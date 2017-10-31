«Лаборатория Касперского» рассказала о хакерской атаке на российские банки

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Москва, 31 октября. Российская компания «Лаборатория Касперского» зафиксировала очередную хакерскую активность, целью которой стали банки в РФ, Армении и Малайзии. По словам экспертов кибербезопасности, новая атака уже получила название Silence (тишина).

«Первая волна атак началась в июле 2017 года, а новые осуществляются и сейчас. За свою незаметность и скрытность атака получила название Silence», — говорится в сообщении.

Как отмечают сотрудники «Лаборатории», хакеры заражают компьютеры, рассылая фишинговые письма с вредоносным кодом, которые оформлены в виде обычных запросов на открытие счета. Когда вирус проникает в корпоративную сеть, хакеры получают доступ к данным об инфраструктуре банка и видеокамерам. Это позволяет им свободно переводить деньги.

Напомним, что Россия уже не в первый раз становится жертвой массированной хакерской атаки. Ранее сообщалось об атаке с использованием вируса-шифровальщика Petya и вируса BadRabbit.