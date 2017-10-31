Рука не дрогнет: в Госдуме пригрозили США ядерным ответом на угрозу нападения

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США «без лишнего шума» перебрасывают к границе с Россией войска спецназначения, сообщает издание The Nation. Отмечается, что только за последний год численность американского спецназа в Европе увеличилась почти в четыре раза. Россия в данный момент участвует в реальных боевых действиях, уничтожая в Сирии террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), поэтому «если вдруг», — боеготовность ВС РФ находится на высоком уровне, уверен первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей депутат Госдумы подчеркнул, что если потребуется, то Россия «будет защищать страну, в том числе, применяя ядерное оружие».

По данным американского издания The Nation, только за последний год число бойцов американского спецназа в европейских странах увеличилось в четыре раза. Спецподразделения находятся «почти в каждой стране на западной границе России».

«Сложно сказать, что движет американцами. Возможно, это попытка освоить военный бюджет. Возможно, они пытаются усилить свое присутствие в Европе для того, чтобы европейцы были более послушными. Или для того, чтобы члены НАТО добросовестно выплачивали членские взносы. Может быть, эти действия — демонстративное запугивание России и демонстрация силы. Не исключено, что американцы питают и более опасные для нас цели. На данный момент очень сложно сказать наверняка, — комментирует для ФАН Александр Шерин. — В любом случае, во-первых, Генштаб РФ и российская армия обладают возможностями за полгода получить информацию о готовящемся нападении. Во-вторых, Российская Федерация в данный момент участвует в реальных боевых действиях, я имею в виду уничтожение ИГИЛ в Сирии. Поэтому боеготовность ВС РФ находится на высоком уровне».

Собеседник ФАН также отметил, что с тех пор, как на Украине началась гражданская война, «наши подразделения на приграничной территории также приведены в повышенную боеготовность».

«Уже несколько лет наши вооруженные силы готовятся отразить военную агрессию в любое время и в любом месте, а также произвести упреждающие удары по территории других государств в случае, если со стороны этих государств будут угрозы безопасности России», — подчеркивает российский политик.

В статье также идет речь о том, что американское командование в Европе наотрез отказывается разглашать данные по «неофициальным военным операциям» на границе с РФ. Тем не менее с января текущего года на территорию Германии начали стягивать танки, грузовики и прочую военную технику, которая далее отправилась в Польшу. Депутат Шерин напоминает, что в случае угрозы нападения, может последовать ядерный ответ.

«Я согласен, что ситуация напоминает 1940–1941 годы. На тот момент Советский Союз, в отличие от РФ, не обладал ядерным оружием. И в данный момент Россия в своих документах имеет запись, согласно которой, если целостности нашего государства будет угрожать опасность, то мы готовы применить ядерное оружие для нанесения удара по территории того государства, с чьей стороны идет угроза, — напоминает член ЛДПР Александр Шерин. — Действия США в Европе аналогичны действиям фашистской Германии накануне 1941 года. Но отличие заключается в том, что сегодня мы имеем ядерное оружие, и наши недруги должны это хорошо понимать — рука не дрогнет, если нужно будет защищать родину, в том числе, применив ядерное оружие. Но это будет не на территории России или в ее ближайших границах. Это будет на расстоянии безопасном для наших граждан».

1 Организация запрещена на территории РФ.