Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Россияне могут остаться без системы «все включено» в Турции
Украина
Украина отказывается менять закон об образовании после консультаций с Венецианской комиссией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина отказывается менять закон об образовании после консультаций с Венецианской комиссией

    20:24  31 Октября 2017
    115

    Спикер Верховной рады выступил в защиту закона об образовании

    Киев, 31 октября. Председатель Верховной рады Андрей Парубий надеется на то, что в скандальный украинский закон об образовании не будут вноситься изменения после консультаций с Венецианской комиссией Совета Европы.

    По словам политика, Киев должен обеспечить возможности для изучения государственного языка всеми гражданами Украины.

    «Дискуссия, которая поднялась вокруг закона «Об образовании», вокруг седьмой статьи, имеет больше политические, чем правовые основания... Закон об образовании, в частности статья семь, я убежден, должен остаться в том же виде, в котором будет найден компромисс в Верховной раде», — подчеркнул парламентарий, который встретился с делегацией Венецианской комиссии.

    Напомним, ранее депутаты Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» заявили о том, что около 100 тысяч жителей страны поддержали инициативу об отмене скандального закона об образовании.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #образование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

        Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

        21:08   31 Октября 2017
        60
        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        19:47   31 Октября 2017
        47
        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        18:44   31 Октября 2017
        967
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        1057