Украина отказывается менять закон об образовании после консультаций с Венецианской комиссией

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Киев, 31 октября. Председатель Верховной рады Андрей Парубий надеется на то, что в скандальный украинский закон об образовании не будут вноситься изменения после консультаций с Венецианской комиссией Совета Европы.

По словам политика, Киев должен обеспечить возможности для изучения государственного языка всеми гражданами Украины.

«Дискуссия, которая поднялась вокруг закона «Об образовании», вокруг седьмой статьи, имеет больше политические, чем правовые основания... Закон об образовании, в частности статья семь, я убежден, должен остаться в том же виде, в котором будет найден компромисс в Верховной раде», — подчеркнул парламентарий, который встретился с делегацией Венецианской комиссии.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» заявили о том, что около 100 тысяч жителей страны поддержали инициативу об отмене скандального закона об образовании.