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Эксперты не верят заявлению Минобороны США о потерях в Ракке
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    Эксперты не верят заявлению Минобороны США о потерях в Ракке

    17:29  31 Октября 2017
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    Эксперты не верят заявлению Минобороны США о потерях в Ракке

    Вашингтон, 31 октября. Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил о потерях курдов при освобождении Ракки от «Исламского государства»1.

    Глава военного ведомства США заявил, что за время всей операции по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) погибло 600 курдских ополченцев из состава оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) и один американский военнослужащих.

    Военные эксперты резко раскритиковали эти данные. В информацию об одном погибшем военнослужащем США еще можно поверить, отметили специалисты, американцы любят воевать чужими руками. Но ежедневные сводки о потерях курдов дают ясное представление, что американский министр предъявляет заведомо ложные данные.

    Ранее сообщалось, что бомбардировки ВВС США превратили в руины около 80 процентов Ракки.

    Эксперты не верят заявлению Минобороны США о потерях в Ракке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #игил #курды #ракка
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