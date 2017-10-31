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Хама, 31 октября. Правительственные войска готовятся зачистить провинцию Идлиб от террористов.

По данным некоторых арабских средств массовой информации командование Сирийской арабской армии перебрасывает значительные силы в опорные пункты на севере провинции Хама. Это указывает о возможности начала наступательной операции в провинции Идлиб, заявляют военные эксперты.

В данный момент большая часть данного региона находится под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), незначительные территории захвачены «Исламским государством1» (запрещенная в России террористическая организация). Также в Идлибе действуют боевики-исламисты группировки «Ахрар аш-Шам».

В провинции Идлиб присутствуют подразделения армии Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.