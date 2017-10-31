Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве
Весь мир
САА готовится к наступлению в провинции Идлиб — СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    САА готовится к наступлению в провинции Идлиб — СМИ

    17:17  31 Октября 2017
    203

    САА готовится к наступлению в провинции Идлиб — СМИ

    Хама, 31 октября. Правительственные войска готовятся зачистить провинцию Идлиб от террористов.

    По данным некоторых арабских средств массовой информации командование Сирийской арабской армии перебрасывает значительные силы в опорные пункты на севере провинции Хама. Это указывает о возможности начала наступательной операции в провинции Идлиб, заявляют военные эксперты.

    В данный момент большая часть данного региона находится под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России), незначительные территории захвачены «Исламским государством1» (запрещенная в России террористическая организация). Также в Идлибе действуют боевики-исламисты группировки «Ахрар аш-Шам».

    В провинции Идлиб присутствуют подразделения армии Турции.

    САА готовится к наступлению в провинции Идлиб — СМИ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        278
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        68
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        1221
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        546