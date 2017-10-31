ФБР разрешило обнародовать все документы об убийстве Кеннеди

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Москва, 31 октября. Федеральное бюро расследований разрешило обнародовать все документы по делу об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди. Об этом говорится в официальном сообщении ФБР.

Среди этих материалов есть документы, связанные с людьми, которые сообщали информацию в ходе расследования убийства Кеннеди и чьи жизни могут оказаться под угрозой, когда их личность станет известна публике. Сейчас, сообщает ФБР, делается все необходимое, чтобы сбалансировать вопрос безопасности этих лиц и вместе с тем достичь максимальной прозрачности.

Отмечается также, что национальные архивы распространят все оставшиеся материалы по делу Кеннеди в ближайшие несколько недель.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать все документы по делу об убийстве Кеннеди. В результате на прошлой неделе достоянием общественности стали почти 3000 ранее не публиковавшихся документов.