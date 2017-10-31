Минобороны РФ сообщило о потерях ИГ в Дейр эз-Зоре при ударе «Калибрами»

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Москва, 31 октября. Пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков ИГ и склад вооружения в сирийской провинции Дейр эз-Зор уничтожены в результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами «Калибр», произведенного подлодкой «Великий Новгород». Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Как говорится в сообщении ведомства, в результате ракетного удара уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр эз-Зор.

Поражение всех назначенных целей подтверждено данными объективного контроля, отметили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее военное ведомство сообщило, что сотрудники военной полиции РФ обеспечили безопасность гумконвоям в провинциях Дамаск и Даръа.

«Исламское государство»1 (арабское название - ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.