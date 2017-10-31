Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве
Весь мир
Минобороны РФ сообщило о потерях ИГ в Дейр эз-Зоре при ударе «Калибрами»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минобороны РФ сообщило о потерях ИГ в Дейр эз-Зоре при ударе «Калибрами»

    17:44  31 Октября 2017  /обновлено: 17:52  31 Октября 2017
    392

    Минобороны РФ сообщило о потерях ИГ в Дейр эз-Зоре при ударе «Калибрами»Москва, 31 октября. Пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков ИГ и склад вооружения в сирийской провинции Дейр эз-Зор уничтожены в результате ракетного удара тремя крылатыми ракетами «Калибр», произведенного подлодкой «Великий Новгород». Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

    Как говорится в сообщении ведомства, в результате ракетного удара уничтожены пункты управления, укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр эз-Зор.

    Поражение всех назначенных целей подтверждено данными объективного контроля, отметили в Минобороны РФ.

    Напомним, ранее военное ведомство сообщило, что сотрудники военной полиции РФ обеспечили безопасность гумконвоям в провинциях Дамаск и Даръа.

    «Исламское государство»1 (арабское название - ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        278
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        68
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        1221
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        546