Политолог назвал Хэллоуин «праздником украинской политической элиты»

В Избранное

Программа «Время покажет» на Первом канале днем во вторник была в значительной степени посвящена сходству украинской политики с праздником Хэллоуин, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В начале обсуждения реалий нынешней украинской политики ведущий Артем Шейнин показал видеоролик «Президент Украины — кот», в котором известный шоумен Владимир Зеленский рассказал о новом политическом тренде.

Присутствовавшие в студии политологи и гости программы обсудили, что было бы, если бы президентом Украины действительно поставили кота. По мнению собравшихся, раздираемой противоречиями Украине это пошло бы только на пользу.

«У меня два кота, которые охотно в этом будут участвовать», — заявил известный украинский журналист Владимир Скачко.

«Лучше быть котом, чем скотом», — удачно пошутил на тему киевских политиков украинский политолог Вадим Карасев.

После этого политолог продолжил тему, отметив, что новый политический тренд, это когда шоумены чуть ли не массово идут в политику.

По мнению Карасева (естественно, шуточному), паре российских «претенденток» на участие в президентских выборах — Ксении Собчак и Екатерине Гордон — отличную компанию могли бы составить украинские артисты, которых кое-кто прочит в лидеры нации. Это уже упомянутый Владимир Зеленский и очень популярный и не чуждый политики рок-музыкант Святослав Вакарчук.

«Для России — очень большая «угроза» кот-президент, — продолжил шуточную «кошачью» тему политолог Михаил Делягин. — Потому что наш президент, как известно, любит собак».

При этом политолог согласился с мнением, что Хэллоуин с его бесовством (а в это время на большом шли кадры «кровавых» хэллоуинских забав украинской молодежи) — это своего рода символ нынешней Украины.