Путин поручил кабмину следить за погашением регионами бюджетных кредитов

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Киев, 31 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству следить за погашением бюджетных кредитов регионами в четвертом квартале 2017 года. Об этом глава государства заявил на встрече с членами правительства.

«Я прошу правительство самым внимательным образом посмотреть на регионы, которые уже в текущем квартале должны погасить бюджетные кредиты. Не все находятся в одинаковом положении, кому-то нужно оказать, наверное, точечную поддержку», — сказал Путин.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов заверил, что правительство учтет поручение президента, отметив, что министерство обладает остатком нераспределенных средств финансовой помощи субъектам РФ.