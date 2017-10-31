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Общество
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Политика
Путин поручил кабмину следить за погашением регионами бюджетных кредитов
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    Путин поручил кабмину следить за погашением регионами бюджетных кредитов

    18:00  31 Октября 2017
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    Путин поручил кабмину следить за погашением регионами бюджетных кредитов

    Киев, 31 октября. Президент России Владимир Путин поручил правительству следить за погашением бюджетных кредитов регионами в четвертом квартале 2017 года. Об этом глава государства заявил на встрече с членами правительства.

    «Я прошу правительство самым внимательным образом посмотреть на регионы, которые уже в текущем квартале должны погасить бюджетные кредиты. Не все находятся в одинаковом положении, кому-то нужно оказать, наверное, точечную поддержку», — сказал Путин.

    В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов заверил, что правительство учтет поручение президента, отметив, что министерство обладает остатком нераспределенных средств финансовой помощи субъектам РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #силуанов #правительство #минфин
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