Стало известно, из-за какого вопроса раскололся предвыборный штаб Собчак

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Москва, 31 октября. Ряд сотрудников покинули предвыборный штаб Ксении Собчак, которая ранее заявила о намерении баллотироваться в президенты России.

Причиной ухода стали споры сторонников Собчак о защите прав представителей ЛГБТ-сообщества в России и реабилитации 90-х годов. Предполагалось, что эти разногласия будут разрешены на общем голосовании представителей штаба Собчак, которое должно было состояться в ноябре, однако некоторые сотрудники решили не дожидаться сбора голосов и покинули команду кандидата, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

В то же время Алексей Ситников, который тоже покинул штаб Собчак, заявил изданию, что речь не идет о конфликте.

«Никаких личных разногласий нет. Знаете, бывает так: люди собираются в поездку, а человек говорит: «Я простудился, не поеду». И это нормально», — отметил он.

Напомним, что ранее телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.