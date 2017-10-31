Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Леонтьев прокомментировал смерть сотрудницы «Роснефти» в Москве
Общество
Стало известно, из-за какого вопроса раскололся предвыборный штаб Собчак
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, из-за какого вопроса раскололся предвыборный штаб Собчак

    17:01  31 Октября 2017
    464

    Стало известно, из-за какого вопроса раскололся предвыборный штаб Собчак

    Москва, 31 октября. Ряд сотрудников покинули предвыборный штаб Ксении Собчак, которая ранее заявила о намерении баллотироваться в президенты России.

    Причиной ухода стали споры сторонников Собчак о защите прав представителей ЛГБТ-сообщества в России и реабилитации 90-х годов. Предполагалось, что эти разногласия будут разрешены на общем голосовании представителей штаба Собчак, которое должно было состояться в ноябре, однако некоторые сотрудники решили не дожидаться сбора голосов и покинули команду кандидата, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

    Стало известно, из-за какого вопроса раскололся предвыборный штаб Собчак

    В то же время Алексей Ситников, который тоже покинул штаб Собчак, заявил изданию, что речь не идет о конфликте.

    «Никаких личных разногласий нет. Знаете, бывает так: люди собираются в поездку, а человек говорит: «Я простудился, не поеду». И это нормально», — отметил он.

    Напомним, что ранее телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.

    Автор: Геннадий Плющев
    #собчак #лгбт #штаб #геи #раскол
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        278
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        68
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        1221
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        546