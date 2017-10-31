Сирия и «благие намерения» США: почему, восстанавливая Ракку, Соединенные Штаты разрушают САР

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Сообщается, что Соединенные Штаты Америки выделили курдам строительную технику для восстановления города Ракки. Напомним, в результате бомбардировок авиации коалиции, возглавляемой США, город был разрушен на 80%, что привело к росту недовольства со стороны мирных жителей. По имеющимся данным, город уже поделен между на 16 районов, за восстановительные работы в которых будет отвечать своя организация.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) высказал подозрения, что в числе подрядчиков, которые займутся восстановлением Ракки, будут американские фирмы:

«Таким образом, получается довольно циничная история, при которой американцы разрушают и, скорее всего, они же, в лице частных американских фирм, будут получать прибыль. Во всяком случае, такие прецеденты мы знаем».

Наш собеседник подчеркнул, что США еще на прошлой неделе официально опровергали российскую информацию о том, что произошли такие масштабные разрушения Ракки:

«И выделение курдам строительной техники на восстановление Ракки косвенным образом, с моей точки зрения, свидетельствует о правоте России. О том, что, конечно, разрушения носят колоссальный характер, и, конечно же, сопоставимы с разрушениями Дрездена во время Второй Мировой войны авиацией союзников. Поэтому, я считаю, что данное решение США, фактически, является констатацией того, что права Россия, а не Соединенные Штаты в этой ситуации».

Следующий момент, на котором наш собеседник заострил внимание, заключается в том, что действия американских военных в Ракке, то есть на территории суверенного государства Сирии, являются актом агрессии:

«Несмотря на то, что действия коалиции были направлены против террористов, от этих действий, во-первых, пострадали мирные жители Сирии, во-вторых, эти действия не были санкционированы и согласованы с сирийским правительством. Нынешние действия Соединенных Штатов, то есть выделение курдам средств на восстановление Ракки, тоже является нарушением международных норм и принципов. Курды не являются участником международных отношений, не имеют субъектности в международных отношениях. Таким образом, возникает резонный вопрос: почему Соединенные Штаты считают возможным и необходимым в данном случае помогать курдской общине, хотя Ракка имеет принадлежность к Сирийской Арабской Республике, и в Сирии есть свое правительство, которое очевидно нуждается в средствах для восстановления».

Эксперт считает, что подобные действия надо согласовывать с сирийским правительством:

«Скорее всего, таких согласований не было. Отсюда возникает еще один момент, на который также необходимо обратить внимание: Соединенные Штаты, финансируя курдскую общину, делают еще один уверенный шаг в сторону разобщения сирийской территории и отделения части земель, подконтрольных курдам, в том числе, и той территории, на которой курды никогда не жили — Ракки».

С точки зрения нашего собеседника, это является вопиющим нарушением международного права и свидетельствует о двуличной политике Соединенных Штатов:

«США на словах придерживаются принципов целостности и суверенитета государств, в частности, занимая такую позицию в отношении, например, Ирака, Испании, Украины. Но в то же самое время постоянно поощряют и провоцируют те или иные сепаратистские движения и, в том числе, действия сирийских курдов. Это не просто недружественный акт в отношении Сирийской Арабской Республики, но это еще и мина замедленного действия».

По словам эксперта, результаты подобного процесса мы видим сейчас в Ираке и других частях мира:

«Такая двуличная политика, двуличная трактовка тех или иных норм международного права, которая началась еще с косовского прецедента, и даже, может быть, еще раньше является визитной карточкой политики Соединенных Штатов».

Эксперт считает, что это может привести к обострению арабо-курдского противостояния:

«Ракка — это не территория проживания курдской общины, и действия, которые носят и военный характер, и, казалось бы, мирный гражданский характер, то есть действия по восстановлению Ракки, безусловно, будут приводить к эскалации напряженности, поскольку будут усиливать присутствие курдов».

Эксперт предположил, что за восстановительными работами последует попытка легализации захвата этой территории курдской общиной, а потом — попытка самоопределения курдов и отделение курдской общины от территории Сирийской Арабской Республики: