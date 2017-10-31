США поддержали отставку президента Иракского Курдистана Барзани

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Вашингтон, 31 октября. Вашингтон поддержал решение президента Курдистана Масуда Барзани покинуть свой пост.

Госдеп США опубликовал заявление, в котором американские власти сообщили о поддержке решения Барзани не продлевать срок президентских полномочий. В Госдепе подчеркнули, что Барзани является исторической фигурой и «мужественным лидером своего народа».

США призвали народ Курдистана приготовиться к президентским выборам, которые пройдут в 2018 году, а также предложили премьер-министру Ирака аль-Абади начать новый диалог с Эрбилем в соответствии с конституцией страны и избежать дальнейших конфликтов и столкновений с курдами.