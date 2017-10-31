Макрон заявил о необходимости диалога Европы и России

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Париж, 31 октября. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией.

«Мы должны вести интенсивный диалог с Россией, несмотря на существующие сложности, — сказал французский лидер в ходе выступления в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). — Это более правильно, чем закрывать двери».

Макрон также указал на то, что Франция ведет такой диалог и не собирается останавливаться.

Европе необходимо придерживаться такого же курса и в отношениях с Турцией, считает французский президент. Он отметил, что «судьбы данных государств связаны с Европой».

Напомним, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Макрон решил посетить Россию в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Макрон задали позитивную динамику отношениям России и Франции.