Американцы, Порошенко или кто-то еще: Ищенко оценил задержание сына Авакова
На Украине задержали Александра Авакова — сына главы МВД страны Арсена Авакова. Задержание произвели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Сыну главы МВД вменяется в вину использование личных связей для обогащения за счет государства. Утверждается, что в конце 2014 года Аваков-младший продал в Нацгвардию Украины партию армейских рюкзаков по значительно завышенным ценам.
Обвинения в коррупции, предъявляемые Александру Авакову, могут быть вполне оправданными, впрочем, это не мешает известному политологу Ростиславу Ищенко назвать дело также еще и политическим. Оппоненты Арсена Авакова атакуют позиции министра. Аваков-младший — первая разменная фигура в этой партии.
«В принципе, Национальное антикоррупционное бюро создавали американцы, чтобы как-то, извините за тавтологию, контролировать ситуацию с коррупцией в стране. Но насколько сейчас США контролируют данное ведомство? Ситуация на Украине пошла вразнос. Внутренние политические силы сейчас также очень активно пытаются задействовать друг против друга все возможные силовые структуры», — заявил Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Пока нельзя с абсолютной уверенностью сказать, кто именно использует следователей Антикоррупционного бюро для атаки против Авакова и его сына. В начале постмайданного правления данная структура однозначно была на стороне американцев, но теперь заокеанские покровители «новой Украины» контролируют ситуацию в бюро уже не так плотно. Мир не терпит пустоты, а потому, вполне возможно, кто-то из киевских руководителей мог взять НАБУ или, по крайней мере, часть его следователей под свою «опеку».
«Во всяком случае, совсем недавно СБУ — ведомство, ориентированное на Порошенко — возбудила несколько уголовных дел против тех следователей Антикоррупционного бюро, которые прежде сами открыли уголовное дело против замминистра обороны. Следователи Антикоррупционного бюро тоже люди, а потому им может быть страшно, когда их преследует СБУ. Значит, они могли пойти на сделку с Порошенко. Можно также вспомнить, что Аваков недавно приказал убрать из-под Верховной рады оцепление Нацгвардии, сказав, что незачем охранять «этот сброд». Не совсем понятно, кого именно он имел в виду под «сбродом», но, скорее всего, депутатов. Это также могло кому-то не понравиться. Потому лично мне непонятно пока, кто именно использует Антикоррупционное бюро в своих целях: американцы, Порошенко или кто-то еще», — продолжает Ищенко.
Пока Аваков занимал нейтральную, выжидающую позицию в конфликте сторонников и противников Порошенко. Он не выступал однозначно ни «за», ни «против» нового Майдана. Задержание его сына, считает Ищенко, заставит Авакова пересмотреть отношение к ситуации.
«По сути дела, у Авакова взяли в заложники члена семьи. Авакову во что бы то ни стало надо освободить его из тюрьмы. Что он за министр, если не может этого сделать, имея на руках всех бандитов Украины? На Украине никого не интересуют твои юридические полномочия, а только реальные возможности. Недаром сейчас все так внимательно следят за тем, сможет или нет Порошенко разблокировать свою фабрику в Виннице. Аваков понимает, что не может сейчас показать слабость. Также нам с вами остается только гадать, кто стоит за задержанием его сына, сам глава МВД Украины прекрасно это знает. Следовательно, у него два варианта: или выступить против тех, кто сделал этот выпад против него, либо согласиться с их требованиями и дальше действовать в унисон. Его позиция невмешательства в майданные дела размывается в любом случае», — подводит итог Ростислав Ищенко.