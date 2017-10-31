Американцы, Порошенко или кто-то еще: Ищенко оценил задержание сына Авакова

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На Украине задержали Александра Авакова — сына главы МВД страны Арсена Авакова. Задержание произвели сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сыну главы МВД вменяется в вину использование личных связей для обогащения за счет государства. Утверждается, что в конце 2014 года Аваков-младший продал в Нацгвардию Украины партию армейских рюкзаков по значительно завышенным ценам.

Обвинения в коррупции, предъявляемые Александру Авакову, могут быть вполне оправданными, впрочем, это не мешает известному политологу Ростиславу Ищенко назвать дело также еще и политическим. Оппоненты Арсена Авакова атакуют позиции министра. Аваков-младший — первая разменная фигура в этой партии.

«В принципе, Национальное антикоррупционное бюро создавали американцы, чтобы как-то, извините за тавтологию, контролировать ситуацию с коррупцией в стране. Но насколько сейчас США контролируют данное ведомство? Ситуация на Украине пошла вразнос. Внутренние политические силы сейчас также очень активно пытаются задействовать друг против друга все возможные силовые структуры», — заявил Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Пока нельзя с абсолютной уверенностью сказать, кто именно использует следователей Антикоррупционного бюро для атаки против Авакова и его сына. В начале постмайданного правления данная структура однозначно была на стороне американцев, но теперь заокеанские покровители «новой Украины» контролируют ситуацию в бюро уже не так плотно. Мир не терпит пустоты, а потому, вполне возможно, кто-то из киевских руководителей мог взять НАБУ или, по крайней мере, часть его следователей под свою «опеку».

«Во всяком случае, совсем недавно СБУ — ведомство, ориентированное на Порошенко — возбудила несколько уголовных дел против тех следователей Антикоррупционного бюро, которые прежде сами открыли уголовное дело против замминистра обороны. Следователи Антикоррупционного бюро тоже люди, а потому им может быть страшно, когда их преследует СБУ. Значит, они могли пойти на сделку с Порошенко. Можно также вспомнить, что Аваков недавно приказал убрать из-под Верховной рады оцепление Нацгвардии, сказав, что незачем охранять «этот сброд». Не совсем понятно, кого именно он имел в виду под «сбродом», но, скорее всего, депутатов. Это также могло кому-то не понравиться. Потому лично мне непонятно пока, кто именно использует Антикоррупционное бюро в своих целях: американцы, Порошенко или кто-то еще», — продолжает Ищенко.

Пока Аваков занимал нейтральную, выжидающую позицию в конфликте сторонников и противников Порошенко. Он не выступал однозначно ни «за», ни «против» нового Майдана. Задержание его сына, считает Ищенко, заставит Авакова пересмотреть отношение к ситуации.