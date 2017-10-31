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Повздорил с тещей: соцсети объяснили, зачем Климкину тотальный контроль за россиянами
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    Повздорил с тещей: соцсети объяснили, зачем Климкину тотальный контроль за россиянами

    17:17  31 Октября 2017
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    Повздорил с тещей: соцсети объяснили, зачем Климкину тотальный контроль за россиянами на Украине

    Киев, 31 октября. Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил о необходимости введения биометрического визового режима с Россией.Такие меры, по его мнению, обусловлены тем, что страна «находится в состоянии войны с Россией».

    Климкин также указал на то, что Киеву очень нужен контроль за тем, что «здесь делают российские спецслужбы».

    Заявление украинского министра развеселило россиян. В ответ в соцсетях предположили, что Климкин просто поссорился с тещей и решил отделить свою жену от российских родственников. «Климкин решил отрезать жену от родных из РФ? Видимо, что-то с тёщей не поделил», — предположил микроблогер Антонио По.

    Нашлись и те, кто с сарказмом представил, как сотрудники спецслужб, которые, по мнению Климкина, орудуют на Украине, выстроятся за визами. «А спецслужбы, безусловно, встанут стройными рядами за визами. А как им ещё действовать? Только так», — пошутил пользователь KotSid.

    Несколько комментаторов высказали мнение, что России просто нужно ввести визовый режим с Украиной. «Надо ввести визовый режим для граждан Украины! И нам спокойней, и они будут дома сидеть!»,  — предложила Наталья Бушина. «Так ввести по многочисленным просьбам Климкина визовый режим с Украиной, и делу конец», — заметил Healer‏.

    А вот, по мнению другого пользователя, Климкину стоит начать с чего-то попроще: «например, с контроля за своим мятым пиджаком».


     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #украина #россияне #климкин #контроль
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