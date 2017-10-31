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Общество
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Украина
МВД Украины связало обыски у сына Авакова с «гибридной войной»
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    МВД Украины связало обыски у сына Авакова с «гибридной войной»

    17:31  31 Октября 2017
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    МВД Украины связало обыски у сына Авакова с «гибридной войной»

    Киев, 31 октября. В министерстве внутренних дел Украины прокомментировали на обыски у сына главы ведомства Александра Авакова и бывшего замминистра МВД Сергея Чеботаря.

    В ведомстве отметили, что на Украине продолжается «гибридная война», направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов.

    «Сегодня поводом для новой волны информационной кампании о якобы злоупотреблениях, допущенных во время процедуры закупки тактических рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, стало проведение следственных действий в жилищах бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства», — говорится в официальном комментарии МВД Украины.

    В ведомстве также напомнили, что процедура закупки рюкзаков осуществлялась комитетом по конкурсным торгам в соответствии с правилами и требованиями, предусмотренными законом «О государственных закупках» и ведомственными актами МВД Украины.

    «Совершенно очевидно, что за этим стоят определенные внешние и внутренние силы, намерением которых является реставрация старой коррумпированной системы «крышевания» и «договорняков». Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции», — добавили в ведомстве.

    Кроме того, МВД Украины обратилось в НАБУ с заявлением о признании его потерпевшей стороной в этом уголовном деле. Однако в удовлетворении этой просьбы было отказано.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении обысков у сына главы МВД Александра Авакова и замминистра Сергея Чеботаря, отметив, что процессуальные действия осуществляются в рамках уголовного дела о закупках рюкзаков для подразделений спецназа украинской полиции.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #обыски #аваков #набу #мвд украины
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