МВФ пьет, Украина гуляет: Дмитрий Лекух о Киеве, который снова хочет денег

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Вы не поверите, но киевские власти снова просят на содержание. Как стало известно, Украина продолжает рассчитывать на получение в 2018 году от Международного валютного фонда кредита в размере 3,5 миллиардов долларов США. По крайней мере, об этом на днях решительно заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«Мы ожидаем 2 миллиарда долларов от МВФ в первом квартале», — сообщил прессе пан Сологуб. Далее, по его словам, украинскими властями «ожидается еще 1,5 миллиарда долларов США».

В свою очередь, исполняющий обязанности главы Нацбанка Украины Яков Смолий был гораздо более скромен в прогнозах. Он сообщил, что миссия МВФ приедет на Украину в ноябре 2017 года — в связи с пересмотром анализа бюджета на 2018 год. Смолий добавил при этом, что часть технической миссии Международного валютного фонда будет присутствовать на Украине для мониторинга ситуации и оценки происходящих процессов.

Конечно, и.о. главы НБУ и экспертов МВФ вполне можно понять. Взаимоотношения этих структур все больше напоминают попытку выстраивания ситуации в семье, где муж пьет, а жена гуляет. При этом у них нет собственных совместных детей, а вот приемных — более сорока миллионов человек, и каждый хочет что-то кушать.

Муж время от времени обещает принести в семью деньги, жена клянется, что перестанет ему изменять, на краткий миг они даже мирятся и ведут детей в кино… Но затем оба нарушают слово и слетают с катушек — до следующих обещаний.

Вечером — стулья

Напомним, что еще в марте 2015 года Международный валютный фонд с помпой утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере 17,5 млрд долларов. Забавно, что этот размашистый план сменил прежнюю программу 2014 года — оставшуюся невыполненной.

Похоже, истории свойственно повторяться. В рамках новой программы Украина получила, с большими перерывами, четыре кредитных транша на общую сумму около 8,38 млрд долларов, последний пришел 5 апреля 2017 года на сумму 1 миллиард, а дальше — застопорилось.

При этом МВФ, завершая в начале апреля третий программный обзор, подтвердил, что до конца года Киев, конечно, теоретически может рассчитывать на дальнейшие транши — на сумму около 4,4 млрд долларов. Но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы МВФ, что в текущих политических и экономических реалиях Украины равноценно суициду лично Петра Порошенко.

Стоит ли удивляться, что менее чем через три месяца украинский премьер Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на 1,9 млрд долларов? Крайними было решено назначить депутатов: Верховная Рада, мол, «не успевает одобрить необходимые законодательные акты».

В дальнейшем стало известно, что транш будет возможным не ранее середины весны 2018 года. Учитывая тот факт, что в число «необходимых законодательных актов» входит и закон о свободном обороте сельскохозяйственных земель в форме, продвигаемой именно «экспертами МВФ», это означает: в краткосрочной исторической перспективе данный транш Нацбанк Украины получит приблизительно никогда.

Очевидно, что кто-то в этой ситуации, безусловно, виноват. Очевидно и то, что виноват тут явно не МВФ. Который, упираясь всеми возможными конечностями, как кот сделавший лужу мимо лотка, все-таки пытается хоть что-то инерционно делать. Бюрократы Фонда, как любые чиновники, могут действовать только согласно инструкции и в рамках определенных служебных полномочий.

Так кто же виноват в том, что Украина останется без денег?

Утром — тоже стулья

Важно тут то, что ни чиновники МВФ, ни их украинские коллеги не верят сейчас даже своим словам. На Украине все гораздо хуже, чем они могут себе представить: период отсрочек по долговым обязательствам, «реструктурированным» на волне «революции Майдана», вот-вот закончится, а платежеспособности у страны как не было, так и нет.

Первая ласточка, почти неминуемо, прилетит уже в начале года, когда Высокий суд Лондона должен будет что-то решить с украинской апелляцией по российским «трем миллиардам». Собственно, решение по ним уже есть, никто этого и не скрывает, апелляция в данном случае — всего лишь отсрочка, и это понимают все.

В противном случае, Лондону придется рушить всю систему евробондов и, как минимум, британского делового права, по которому данные бонды эмитировались. А на это, при всей нелюбви к Владимиру Путину и симпатиях к «молодой украинской демократии», никто и никогда не пойдет. Разве что греки, которые по гипотетическому прецеденту с удовольствием «обнулят» свои собственные бонды, но греков тут никто и не спрашивает.

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Но и это еще семечки. В конце концов, дефолт переживали многие экономики. Реструктуризация долговых обязательств, внешнее управление — для Украины, возможно, это не самый худший вариант.

Хуже другое.

В стулья денег нет

Хуже всего то, что за все эти годы на Украине так и не были созданы никакие структурные предпосылки к тому, что она может стать платежеспособной когда-либо вообще, в принципе. По сути, Киев прямо сейчас экономически находится под частичным внешним управлением того же МВФ, но просвета как не было, так и нет.

Единственный внятный «товар», который это восточноевропейское квазигосударство могло бы выставить на торги, – это даже не ее земля и не черноземы, а географическое и логистически-транспортное положение. Транспортный «коридор» для трансъевразийской торговли.

Но это как раз и есть то, чего Украина за прошедшие годы умудрилась безвозвратно, как бы помягче выразиться, «пролюбить». «Принуждения России к лояльности» так и не состоялось, а других географических соседей с востока у этой территории глобусом как-то не предусмотрено. Так уж, простите, сложилось.

За это время транспортные коридоры прошли мимо — как по линии «восток-запад», так и по линии «север-юг». Причем газовые «потоки» тут являются лишь вишенкой на торте. Какими бы ни были итоги «революции гидности», ни Россия, ни Европа больше не желают становиться Украине «партнером». По крайней мере, в обозримой исторической перспективе.

Взрослые дяди непосредственно сейчас вкладывают взрослые деньги в портовую инфраструктуру российского черноморского и балтийского побережий. В Северный морской путь. В высокоскоростную железнодорожную магистраль из Китая через Россию, Польшу и Белоруссию в Германию и дальше.

Рассчитывать, что взрослые дяди откажутся от своих планов и денег, не стоит. И тут совершенно неважно, будет ли Украина «с Европой» или, чудесным образом, «с Россией» — это уже без разницы.

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Чтобы понять это, не нужно даже видеть «картину в целом». Достаточно разок взглянуть на циклопическую стройку завода СПГ на далеком от Киева Ямале. На ее фоне все украинские поползновения – это детские игры в песочнице. Какие уж тут «четыре миллиарда от МВФ»!

«Проблема Украины» в этой гигантской евразийской стратегии просто отсутствует. Это теперь не более чем «аппендикс», который лучше всего резать, «не дожидаясь перитонита».

Тем временем Украина воспаляется все больше и больше. Что с этим нарывом делать, не знает пока никто. Впрочем, один рецепт уже ясен: деньги давать этому недоразумению уже бесполезно.