Армия Сирии обнаружила в Дейр эз-Зоре огромный склад ИГИЛ с похищенным зерном

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Дейр эз-Зор, 31 октября. Правительственные войска нашли склады провианта «Исламского государства»1 в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило со ссылкой на военные источники, что бойцам САА удалось найти в освобожденных районах склады, на которых хранилось огромное количество муки пшеницы. В укрытии находилось несколько тысяч тонн пшеницы и удобрений, украденных у мирных жителей. Склад, в котором хранилось 24 тонны муки и 208 тонн зерна, располагался около населенного пункта Хатла к северо-востоку от Дейр эз-Зора.

Еще один склад с 600 тоннами пшеницы найден около поселения Мухассан. В Аль-Хусейнии боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) хранили 122 тонны зерна.

1 Организация запрещена на территории РФ.