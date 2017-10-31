Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Армия Сирии обнаружила в Дейр эз-Зоре огромный склад ИГИЛ с похищенным зерном
Весь мир
Армия Сирии обнаружила в Дейр эз-Зоре огромный склад ИГИЛ с похищенным зерном
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Армия Сирии обнаружила в Дейр эз-Зоре огромный склад ИГИЛ с похищенным зерном

    16:50  31 Октября 2017
    30

    Армия Сирии обнаружила в Дейр эз-Зоре огромный склад ИГИЛ с похищенным зерном

    Дейр эз-Зор, 31 октября. Правительственные войска нашли склады провианта «Исламского государства»1 в провинции Дейр эз-Зор.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило со ссылкой на военные источники, что бойцам САА удалось найти в освобожденных районах склады, на которых хранилось огромное количество муки пшеницы. В укрытии находилось несколько тысяч тонн пшеницы и удобрений, украденных у мирных жителей. Склад, в котором хранилось 24 тонны муки и 208 тонн зерна, располагался около населенного пункта Хатла к северо-востоку от Дейр эз-Зора.

    Еще один склад с 600 тоннами пшеницы найден около поселения Мухассан. В Аль-Хусейнии боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) хранили 122 тонны зерна.

    Армия Сирии обнаружила в Дейр эз-Зоре огромный склад ИГИЛ с похищенным зерном

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #саа #зерно
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        48
        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        Антироссийский демарш Google, Facebook и Twitter объяснил эксперт

        13:53   31 Октября 2017
        949
        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        Хазин: История покажет всю бессмысленность и вредность реформы по Чубайсу

        13:01   31 Октября 2017
        447
        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        Безпалько: Покушение на Осмаева может быть связано с конфликтом в криминальной среде

        10:55   31 Октября 2017
        607