Назван топ-5 популярных российских авто с пробегом в 2017 году

В Избранное

Москва, 31 октября. Аналитики «Автостат Инфо» составили рейтинг самых популярных легковых автомобилей отечественного производства с пробегом в период с января по сентябрь текущего года.

Так, Lada-2114 возглавила рейтинг. На вторичном рынке было куплено 115,3 тыс. данных авто.

Lada-2107 и Lada-2109 также попали в тройку лидеров с показателями 105,5 тыс. и 98,4 тыс. соответственно.

Lada-2110 оказалась на четвертом месте — 88,4 тыс. машин, Lada Priora на пятом — 77,1 тыс. авто.

Как отмечают аналитики, 1,2 миллиона подержанных отечественных машин было продано всего за девять месяцев 2017 года.

В Амурской области подержанные авто приобретали чаще всего — 266,3 тыс., 216,3 тыс. в Московской области и 193,6 тыс. в Москве.

Напомним, что лидером ежегодного рейтинга самых надежных автомобилей, составляемого авторитетным изданием Consumer Reports, стала Toyota.