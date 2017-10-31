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Назван топ-5 популярных российских авто с пробегом в 2017 году
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    Назван топ-5 популярных российских авто с пробегом в 2017 году

    16:56  31 Октября 2017
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    Назван топ-5 популярных российских авто с пробегом в 2017 году

    Москва, 31 октября. Аналитики «Автостат Инфо» составили рейтинг самых популярных легковых автомобилей отечественного производства с пробегом в период с января по сентябрь текущего года.

    Так, Lada-2114 возглавила рейтинг. На вторичном рынке было куплено 115,3 тыс. данных авто.

    Lada-2107 и Lada-2109 также попали в тройку лидеров с показателями 105,5 тыс. и 98,4 тыс. соответственно. 

    Lada-2110 оказалась на четвертом месте — 88,4 тыс. машин, Lada Priora на пятом — 77,1 тыс. авто.

    Как отмечают аналитики, 1,2 миллиона подержанных отечественных машин было продано всего за девять месяцев 2017 года.

    В Амурской области подержанные авто приобретали чаще всего — 266,3 тыс., 216,3 тыс. в Московской области и 193,6 тыс. в Москве.

    Напомним, что лидером ежегодного рейтинга самых надежных автомобилей, составляемого авторитетным изданием Consumer Reports, стала Toyota.

    Автор: Тимур Румянцев
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