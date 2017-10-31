«Мы потеряли русскую интеллигенцию»: в Латвии призвали пересмотреть отношение к «оккупантам»

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Рига, 31 октября. Латвия лишилась всей русской интеллигенции из-за отказа присваивать статус гражданина, заявила глава комитета образования, культуры и спорта Рижской Думы Эйжения Алдермане, сообщают местные СМИ.

Алдермане 14 лет возглавляла Управление по натурализации, которое занимается присвоением статуса гражданина Латвии добровольным соискателям гражданства. Однако, по словам Алдермане, она ничем не могла помочь людям, обращающимся к ней: процедура натурализации была слишком жесткой, и соискатели отказывались от нее, потому что не могли пройти.

Незадолго до событий, о которых рассказала политик, латвийские власти пообещали предоставить гражданство всем, кто участвовал в борьбе за независимость Латвии. Рядом на баррикадах стояли многие иностранцы, в том числе и русские, вспоминает Алдермане. Однако эти люди, по ее словам, были обмануты.

«Многие, кто вместе с латышами стояли на баррикадах, потом чувствовали себя обманутыми. Они нам этого больше не простят», — сообщила Алдермане в интервью латвийской газете «Неаткариге».

Политик рассказала, что в 90-е государство часто принимало абсурдные политические решения, стригло всех под одну гребенку и буквально «бредило с трибун», не понимая, что человек – инструмент очень хрупкий.

Впрочем, и сейчас в латвийском обществе гуманный подход не слишком широко практикуется. Так, оккупантами поголовно называют всех, кто по национальности не является латышом, но проживает в Латвии. Особенно недоброжелательно относятся к таким людям, если, прожив на территории страны годы, они так и не научились говорить на латышском. Она призывает пересмотреть отношение к русским.

«Кто такие оккупанты? Люди, которые пришли с оружием в руках отнимать власть, но не те, кто приехал сюда в советское время как гражданское население», — проводит черту Эйжения Алдермане в интервью «Диене».

Политик также призывает относиться с пониманием к представителям старшего поколения, которым уже трудно отказаться от привычного порядка вещей и перестроить свое мышление.

По последним данным, сейчас в Латвии проживает порядка 242 тысяч человек со статусом негражданина. Положение русских также усугубляется антироссийской политикой государство. Напомним, в 2014 году Латвия присоединилась к санкциям против России. С 2004 является членом НАТО, что позволяет Вашингтону стягивать военный контингент к западной границе России. Так, в начале октября стало известно о планах Пентагона перебросить в Латвию 76 боевых и транспортных вертолетов.